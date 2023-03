Deze reis was de tweede keer dat Latavia “Tay” Washington McGee, een moeder van zes kinderen, was naar Mexico gegaan voor een medische ingreep, zei haar moeder Barbara Burgess. Ongeveer twee tot drie jaar geleden zei Burgess dat haar dochter naar het land was gereisd voor een operatie.

Bonnen gevonden in het voertuig van de groep gaven aan dat de Amerikanen in Mexico waren voor medische procedures, vertelt een Amerikaanse functionaris met kennis van het onderzoek aan CNN.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zei maandag dat de groep de grens was overgestoken om “medicijnen te kopen” en verzekerde dat de “hele regering” aan het werk was om de zaak op te lossen.

Mexico is een bijzonder populaire bestemming geworden voor ‘medisch toerisme’ en trekt reizigers aan die mogelijk op zoek zijn naar goedkopere alternatieven of medische behandelingen die niet zijn goedgekeurd of niet beschikbaar zijn in de VS. Maar de Centers for Disease Control and Prevention waarschuwen dat de groeiende trend gevaarlijke risico’s met zich mee kan brengen, afhankelijk van de bestemming en de faciliteit, inclusief infectie en mogelijke complicaties na de procedure.

Washington McGee reed naar Mexico met Shaeed Woodard, Zindell Brown en hun vriend Eric Williams voor de procedure, maar ze haalde de afspraak met haar dokter op vrijdag niet, vertelde Burgess aan CNN.

De groep vermiste Amerikanen groeide samen op in South Carolina en was “als lijm” aan elkaar gehecht, vertelde Browns zus Zalandria Brown aan CNN. Ze voegde eraan toe dat zij en haar broer ook dichtbij zijn.