Métro Média wird diese Woche Insolvenz anmelden und damit seine Berichterstattung über die Kommunalverwaltung in Teilen der beiden größten Städte der Provinz endgültig einstellen, sagte der Chef des Quebecer Zeitungsverlags am Sonntag.

In einem Beitrag bei

„Das Journal Métro, wie Sie es kannten, existiert nicht mehr. Die Entscheidung, mit der freiwilligen Übertragung der Vermögenswerte von Métro Média fortzufahren, wurde ratifiziert“, schrieb Mulé am Sonntag.

In einer am 11. August an die Mitarbeiter verschickten Erklärung sagte Mulé, er sei darüber informiert worden, dass das Unternehmen trotz einer von ihm als „gesund“ bezeichneten Bilanz nicht mehr über die Liquidität verfüge, um weiterzumachen.

Am Sonntag sagte er, die drohende Insolvenz sei ein „trauriger Epilog“ seiner 28 Monate an der Spitze.

„Ich denke an meine Teams, unsere Leser und verspüre unendliche Traurigkeit, viel Bitterkeit und Bedauern. Ich verspüre auch das schreckliche Gefühl, unerledigte Geschäfte zu machen“, sagte Mulé.