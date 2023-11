Meteoroloog waarschuwt voor “kältesterfase sinds 2010” – Schneefallgrenze zinkt deutlich

Startpagina Duitsland

van: Karolin Schäfer

Met de eerste sneeuw in Duitsland is het winterweer voor Tür. De komende dagen is er nog winterlicht. De Schneefallgrenze zinkt.

München – Der Herbst vergulde bislang als warmer sinds het begin van het natte weerseizoen 1881. Nu is het geschreven voor november. Over Deutschland richtte de Winter hierin en bracht Schnee – teils auch bis ins Flachland.

Eerste winterwetter in Duitsland: expertise met “Kältester-fase sinds 2010”

“Zo snel kan het gebeuren. Het zal lang duren voordat het milde westen en het zuidwestelijke wetland niet lang meer zullen bestaan, en nu zal het een winter in de winter zijn”, aldus meteoroloog Dominik Jung von. wetter.net. “De moedige fase was eind november/begin december 2010! Damal’s wintertop eind november en verblijf in Silvester, hier is meer.

Wenn die kommenden Tage besonders kühl zijn, zo kalm en sneeuw wie 2010 niet was, concreet van de meteoroloog. De gunstige regen zou ervoor kunnen zorgen dat Jung zijn voorbeeld in Flachland zou volgen, evenals de sneeuw. De diepten van de hoogten zijn de hoogte van de Schneefallgrenze deutlich verzonken. „Tief Niklas houdt van het buitenleven en van vliegreizen in het binnenland.“ In Ballungsgebieten zijn degenen die het Ruhrgebied bezoeken de wetland-experts tijdens de winterlandschappen.

Winterweer in aanloop naar de Tür: Schneefallgrenze zakt onder de 300 meter

Schneefälle was ook op Samstag (25. november) en Sonntag (26. november) erwartet, auch in Beieren ist Schnee bis in tiefe Lagen möglich. De Duitse Waterdienst (DWD) laat de Schneefallgrenze am Montag (27 november) op 300 tot 500 meter zinken, wat regen betekent. Während am Dienstag (28. November) in Norden dann Schneeschauer kan bekend zijn, stehen in Bergland kräftige Schneefälle bevor.

Auch am Mittwoch (29 november) laat ons weten hoe we vooruitgang kunnen boeken, voorspelt Jung. In het Middelgebergte bevonden zij zich op Zentimeter Schnee erwartet 20. Het is ook moeilijk om je het Duitse weermodel voor te stellen in het Zwarte Woud, maar ook in de Scandinavische en Scandinavische landen.

Zie dus de Höchstwerte laut DWD de komende dagen:

Montag (27. november): 0 tot 6 Grad

Dienstdag (28 november): -2 tot 4 Grad

Mittwoch (29 november): -1 tot 4 Grad

Donnerstag (30 november): -1 tot 6 Grad

Freitag (1 december): 0 tot 6 Grad

Het Europese Watermodel houdt in Duitsland een dag of langer stand. Sinds de Eerste Advent op 4 december zou de Bundesrepublik direct „met een duidelijke toekomst“ kunnen zijn, zo was Jung duidelijk. Vom Erzgebirge über die Mittelgebirge bis in den West Deutschlands seien 30 Zentimeter Schnee möglich. In het Zwarte Woud is het resultaat „snel een meter sneeuw“. Derweil wird Österreich von een Schneewalze überrollt.

Dezember-Prognose kippt: Gibt es Schnee an Weihnachten?

De voorspelling voor deze maand in Europa lijkt vandaag te veranderen. Voor een paar weken van het jaar zijn er voorspellingen voor een milde winter in het verschiet. Nu is het mogelijk om de CFS-modellen te gebruiken op basis van hun behoeften in de Scandinavische en Oost-Europese landen, evenals de veranderingen in de klimaatbeheersing. In Duitsland zou een meer ‘normale’ winter ook warmer kunnen worden.

In de natuurlijke omgeving leven we in de eerste sneeuw en maken het een veilige plek om te wonen. Ook de komende dagen zal het winterlicht zijn. © Kristin Schmidt/dpa

Het is goed om een ​​goede tijd te hebben voor uw nieuwe kerstavonden. Laut Jung dürften Forecasten from dem 18. Dezember der Hoffnung auf Schnee aber einen Dämpfer verpassen. Tussen de 18e en de 25e had het deze maand “warm” kunnen zijn en hier is het dan.

In januari en februari 2024 is het tijd voor winterpret. “Der januari worden we weer hartelijk verwelkomd”, legt Jung uit. In februari zouden we moeten kunnen wachten tot 3 graden voordat het warme weer zich aandient. Het kan immers nooit anders zijn, concreet Jung. Bereits Anfang Novemberoorlog Tirol im Schnee verzonken. (kas)