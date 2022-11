Metas diplomatische KI und Chinas Online-Kommentarzensur

China hat vor kurzem einen Gesetzentwurf zu seinem bevorstehenden Sozialkreditsystem veröffentlicht, der letztendlich den Aufbau des Landes leiten wird.

Das System soll die Vertrauenswürdigkeit in Wirtschaft, Bildung und fast allen anderen Lebensbereichen fördern. Wie es dies tatsächlich erreichen soll, ist alles andere als einfach.

Ein Beispiel für die Auswirkungen des Sozialkreditsystems – insbesondere, wie es sich auf soziale Medien und die Meinungsfreiheit auswirken kann – zeigt, wie problematisch das edel klingende Ziel der Vertrauensbildung in der Praxis sein kann. Und während die chinesische Regierung zuversichtlich ist, Urteile über die Vertrauenswürdigkeit von Social-Media-Beiträgen fällen zu können, ist es unwahrscheinlich, dass andere Parteien dem zustimmen. Lesen Sie die ganze Geschichte.

– Zeyi Yang

Die Must-Reads

1 Twitter wird gefährlicher

Elon Musk reißt die Sicherheitssysteme der Plattform ab. (WP $)

+ Infolgedessen breitet sich giftige Sprache aus. (Wired $)

+ Im Moment gibt es viele Tweets über Tweets. (Der Atlantik $)

+ Die Werbetreibenden von Twitter ziehen in Scharen ab. (WP $)

+ Mastodon ist vergleichsweise viel ruhiger und langsamer. (New Yorker $)

2 Sam Bankman-Fried behandelte FTX als sein „persönliches Lehen“

Das sagt der Anwalt, der das Unternehmen bei seiner ersten Insolvenzverhandlung vertritt. (Der Wächter)

+ Ein erheblicher Teil des Vermögens von FTX ist entweder verschwunden oder gestohlen. (WSJ $)

+ Der Einfluss von Bankman-Fried auf die Kryptopolitik von Washington DC war unbestreitbar. (Hauptplatine)

+ Er hat der Branche keinen Gefallen getan. (New Yorker $)

3 Steuererklärungsseiten haben heimlich Finanzdaten mit Facebook geteilt

Die Einkommen und Stipendienbeträge der Benutzer können die Werbealgorithmen von Facebook antreiben. (Das Markup)

4 Amerikaner scheinen Covid-Impfstoffe satt zu haben

Die Befürchtung ist, dass die Zurückhaltung auch auf zukünftige Ausbrüche übergreifen könnte. (Stimme)

+ Paxlovids Weigerung ist besonders prominent. (Der Atlantik $)

5 Zwillinge wurden aus vor 30 Jahren eingefrorenen Embryonen geboren

Es wird angenommen, dass der gesunde Junge und das gesunde Mädchen die am längsten eingefrorenen Embryonen sind, die geboren werden. (CNN)

6 China sagt, dass es eine Videospielsucht bei Kindern „gelöst“ hat

Dank sehr strenger Beschränkungen, wie viele Stunden sie spielen können. (FT$)

+ China kauft weniger Maschinen zur Chipherstellung. (Bloomberg-Dollar)

+ Videospielsucht wird jetzt erkannt – was passiert als nächstes? (MIT Technology Review)