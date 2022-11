Metallindustrie – Gewerkschaft und Arbeitgeber gehen in die 5. Tarifrunde

Warnstreik der IG Metall in Berlin. (Gerald Matzka / dpa / Gerald Matzka)

Derzeit findet in Ludwigsburg bei Stuttgart die fünfte Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern des Kreises Baden-Württemberg statt. Über den Stand der Gespräche wurden noch keine Angaben gemacht. Beide Seiten hatten zuvor ihre Bereitschaft zu einer Einigung bekräftigt. Es wird jedoch nicht einfach, sagten sie.

In Baden-Württemberg soll eine Pilotvereinbarung für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie abgeschlossen werden. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten zuletzt 3.000 Euro in Form von Einmalzahlungen angeboten. Scheitern die Gespräche, wollen die Gewerkschaften streiken.

