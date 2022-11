Metall- und Elektroindustrie: Einigung im Tarifstreit erzielt

Stand: 18.11.2022 4:05 Uhr

Nach erneuten Verhandlungen bis spät in die Nacht ist der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie vom Tisch. Arbeitnehmer sollen neben einer Lohnerhöhung auch eine steuerfreie Einmalzahlung erhalten.

Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt. In der Nacht gaben die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall bekannt, dass in der fünften Verhandlungsrunde im Pilotbezirk Baden-Württemberg eine Einigung erzielt wurde.

Der Kompromiss sieht daher eine Lohnerhöhung für Beschäftigte in der Industrie um 5,2 Prozent bis Juni 2023 und weitere 3,3 Prozent ab Mai 2024 über einen Zeitraum von 24 Monaten vor. Hinzu kommen steuerfreie Einmalzahlungen in Höhe von 3.000 Euro.

„Schmerzlicher Kompromiss“ für Südwestmetall

IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger zeigte sich nach stundenlangen Verhandlungen mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir haben hart gekämpft und verhandelt, aber am Ende liegt ein akzeptabler Kompromiss auf dem Tisch. Die Kolleginnen und Kollegen bekommen endlich die dauerhaft fällige prozentuale Gehaltserhöhung.“ zu ihnen.“

Harald Marquardt, Chefunterhändler der Arbeitgeberseite, sprach von einem „schmerzhaften Kompromiss“, der nur deshalb akzeptabel sei, weil den Unternehmen langfristig Planungssicherheit gegeben werde. Darüber hinaus sind Entlastungsmöglichkeiten für Unternehmen in Not enthalten.

Mögliche Vorlage für bundesweites Pilotstudium

Die Vereinbarung könnte als Vorlage für ein Pilotstudium für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie dienen. Ursprünglich hatte die IG Metall eine Lohnerhöhung von acht Prozent über einen Zeitraum von zwölf Monaten gefordert – die höchste Forderung der Gewerkschaft seit 2008. Die Arbeitgeber hatten im Zuge der Tarifverhandlungen 3.000 Euro als Einmalzahlung und eine unbestimmte Erhöhung angeboten die Gehaltstabellen für einen Zeitraum von 30 Monaten in Aussicht gestellt.

Während des Tarifstreits rief die IG Metall wiederholt zu Warnstreiks auf, an denen sich laut Gewerkschaft insgesamt fast 900.000 Beschäftigte beteiligten. Allein am Donnerstag legten 100.000 Beschäftigte vorübergehend die Arbeit nieder, die Hälfte davon in Baden-Württemberg.

Wäre auch die fünfte Verhandlungsrunde erfolglos geblieben, wären laut IG Metall 24-Stunden-Warnstreiks und Wahlstreiks mit anschließenden Flächenstreiks in einzelnen Regionen zu befürchten gewesen.