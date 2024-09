Grote internationale netwerkklanten in de branche als „Tier 1“-provider, die een zeer grote provider hebben en waarschijnlijk grote datingomgevingen hebben. Dazu sinds zijn Peering-Punkte andere verbunden. In de geschiedenis van het internet is de man die daten heeft gemaakt niet meer beschikbaar. Inhalteprovider die Meta nu denkt, die gratis peering kost om te verdienen. Es kam zum Streit.

Gigantische Datenmengen – in eine Richtung

De directe Leitung von Meta zur Telekom wurde berennt, weil Meta dafür nicht (meer) zahlen.

Nu is dat het geval, dat is de grootste aanbieder met Meta (=Facebook & Co.), Google, Apple, Netflix, etc. Steeds gigantischere Datenmengen nach Europa schaufeln, aber umgekehrt vliegen niet zoveel Daten. The Folge ist: Voordat de Europese netbeheerders in hun enorme netto-massa kunnen profiteren, is je geldgeld en de hoedanigheid zo groot.

In de context van andere Tier 1-providers is de Deutsche Telekom in Sachen Peering streng en mogelijk voor extra data of directe verbindingen, vooral als deze al lang in Frankfurt worden overwogen. .

Extra verbindingen tussen Meta en Telekom

Dankzij de Meta-Konzern, Facebook, Instagram, WhatsApp en meer informatie is het mogelijk om met behulp van Preisschild snel het Telecom-systeem te koppelen. Dit betekent dat u kunt vertrouwen op uw Telekom en dat u gebruik kunt maken van de beschikbare data en transportdata.

Während der Corona-Krise hatte deze Zahlungen auf inmal eengestellt. De Folge was duidelijk: de Telecom-klacht en de klacht bij het Landgericht Köln Recht. Dit is het geval met de Verhandlungen zwischen Telekom und Meta, die open blijven voor het publiek.

Ook snel met de verbinding, de directe verbindingen met de Telekom worden doorgegeven en het dataverkeer wordt gecommuniceerd naar de directe route van de directe aansluiting van de transitoperator in het netwerk van de Telekom.

Eh, wat is dat?

Om een ​​resultaat te krijgen, was het hier: Meta schickt beachtliche 3,5 Terabyte (ca. 3.500 GigaByte) in de Netz der Telekom, pro Sekunde wordt genoteerd. Als we ons nooit iets hadden kunnen voorstellen, zouden dat volgens de wetenschap 100.000 HD-films zijn geweest.

Deze openstaande bonnen, die door de Meta zijn ontvangen, zullen sindsdien gedurende het uur 21 miljoen euro ontvangen.

Meta schiebt der Telekom den Schwarzen Peter zu

In één persbericht laat Meta der Telekom de zwarte Peter zu zien. Meta habe „als Ergebnis des Gerichtsurteils“ is een rechtstreekse Peering-Beziehung met de Deutschen Telekom gestart.

Na de gesprekken met uw vrienden en collega’s bent u van harte welkom in Duitsland en kunt u genieten van gratis communicatie met behulp van uw mobiele applicaties ermöglichen“ wolllten. Tegen eind 2022 zullen we „ruim 27 miljard euro“ investeren in digitale infrastructuren die ter dekking van de kosten voor telecomaanbieders.

In de nacht van de dienst zijn de Datenverbindungen „umgestellt“ gedateerd, wat betekent dat de communicatie van de Telekom „reibungslos“ verloren gaat. Is alles ook zo slecht?

Wat voor advies heb je voor je Nutzer?

Statt über direkte Verbindungen muss Facebook seinen riesigen Datenverkehr now über über Wege zur Telekom brengen. Dit betekent dat zowel de Nutzern op grotere schaal kan worden gebruikt, als dat de inhoud en de inhoud ook later kan worden geladen – u kunt uw status, uw data en uw eigen internetprovider controleren.

Europas Telcos wollen mehr Geld

Europäische Netzbetreiben klagen dat ze lang zijn, dat gigantische Datenmengen, die in de VS meestal open zijn voor verkeer in Europa en dat ze ook in Duitsland liggen. De Telco’s fordern, voor de Mehraufwand zijn van plan om te zijn. Die Inhalteanbieter weisen das natürlich weit op zichzelf.

Eine Einschätzung (van Henning Gajek)

Die Sache is niet zo gemakkelijk, wie dan ook valt. Kritikerwerfen der Telekom schon langer voor, in Punkto Peering lijkt het „knickrig“ zu sein. Als u snellere verbindingen voor telecommunicatie heeft, kunt u deze nieuwe verbindingen krijgen. De Telekom eist dat de kosten worden betaald door degenen die mogen spelen. In de context van de internetverkeersoorlog is het niet duidelijk of jij hier bent, dus ik ben daar, maar dat is het langst.

Grotere klanten zullen graag hun eigen ervaring met Europa en hun klanten rechtstreeks voor de belangrijkste Europese aanbieder hebben via Content-Delivery-Networks (CDN) ab. Je zult blij zijn met de Europese providers die je gratis content ter beschikking stellen en deze vervolgens blijven verspreiden. Das wiederum lehnen die europäischen Provider ab.

Welke opties zijn er vandaag de dag beschikbaar?

Die Europese klanten (die Telekom, Orange (Frankrijk), Telefónica (Spaans) enz. hebben) zouden verdere financiële steun kunnen krijgen, en zij zouden welkom zijn om mee te doen aan het plezier. Davor schrecken sie zurück.

De lading van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij kan eerder worden gebruikt, die kan worden gebruikt op andere boten, die sneller worden geladen. Als u dat durft, dan bent u de Inhalteanbieter die bereid is uw financiële verplichtingen te aanvaarden, zodat u daarbij niet “afwezig” bent.

Het is een goed idee om te weten dat de Telekom niet als zodanig gebruikt mag worden: het is belangrijk op te merken dat de vertraging bij de Telekom unterschrieben, de daaraan verbonden kosten en de noodzaak om op de hoogte te zijn van de juridische aard van de operatie en het herstel. Meta is geen Tier 1-provider, maar je kunt het beste de spelregels gebruiken en ook nog eens gratis verkeer ontvangen. Met gleichem Grund kon dan alle anderen Anbieter das auch verlangen.

Veel internetgebruikers vinden de tags van sociale media die gebruikt kunnen worden, die bovendien belastend en onhoudbaar zijn voor informatie. Mancher wil zeker weten dat Meta & Co graag wil weten wie morgen de Betrieb kan voltooien.

Nur: Dat is niet passief. Aan het einde is er voldoende tijd om het af te maken. Wer is blij dat de hele internetmuze voor Alle en Jeden gratis is, irrt. Er zal een probleem optreden met de Rechnung. Entweder in Formulier van „kostenlosen“ Nutzerdaten, waar de Unternehmen vielen Geld verdienen (wollen), of in Formulier van (steigenden?) Teilnehmerbeiträgen für de Anschluss.

