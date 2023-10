Der Social-Media-Riese reagierte auf Druck hochrangiger Beamter der Europäischen Union

Meta hat gesagt, es habe Hunderttausende entfernt „verstörend“ Beiträge im Zusammenhang mit dem Israel-Hamas-Krieg sowie weitere Schritte zur Reduzierung hasserfüllter oder irreführender Inhalte auf seinen Plattformen.

Das Unternehmen gab den Schritt am Freitag bekannt und gab an, allein in den letzten drei Tagen mehr als 795.000 Inhalte auf Hebräisch und Arabisch ausgesondert zu haben, was dem Siebenfachen der üblichen Rate entspricht. Viele der Beiträge verstießen gegen Metas „Richtlinie zu gefährlichen Organisationen und Einzelpersonen“ nämlich zur Unterstützung oder Verherrlichung der Hamas, der palästinensischen militanten Gruppe, die am vergangenen Wochenende einen tödlichen Angriff auf Israel startete.

„Die Hamas ist von unseren Plattformen verbannt, und wir entfernen Lob und inhaltliche Unterstützung für sie, wenn wir davon erfahren, erlauben aber weiterhin den sozialen und politischen Diskurs – etwa Nachrichtenberichterstattung, Menschenrechtsthemen oder akademische, neutrale und verurteilende Diskussionen.“ ,, Die Plattform erklärte.









Beiträge mit gewalttätigen oder drastischen Bildern, Hassreden, „Anstiftung,“ oder koordinierter Schaden wurden auch von den Websites von Meta entfernt, ebenso wie jeglicher Inhalt, der darin enthalten ist „identifiziert eindeutig“ Noch immer werden israelische Geiseln in Gaza festgehalten. Einige Hashtags wurden vollständig deaktiviert, ebenso wie die mit ihnen verlinkten Beiträge „konsequent“ ein Verstoß gegen die Regeln festgestellt wurde.

Die Säuberung erfolgt wenige Tage, nachdem EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton einen Brief an Mark Zuckerberg, CEO von Meta, verfasst hat, in dem er vor möglichen Strafen für die Verbreitung falscher Informationen oder Hassreden auf seinen Plattformen warnt. Ein Unternehmenssprecher sagte später, dass die Teams arbeiteten „rund um die Uhr“ um Fehlinformationen einzudämmen, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit externen Faktenprüfern.













Die Verpflichtung der Plattform, Beiträge zu moderieren und illegale Inhalte in der EU zu entfernen, ergibt sich aus dem neuen European Digital Services Act (DSA), der im August für große Plattformen in Kraft trat. Die Nichteinhaltung der Regeln kann zu Strafen führen, darunter Geldstrafen in Höhe von 6 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens.

X (ehemals Twitter) wurde mit einer ähnlichen Warnung vom EU-Binnenmarktchef konfrontiert, der Anfang dieser Woche eine formelle Untersuchung der Website ankündigte. Wie Meta hat auch das Unternehmen darauf bestanden, energische Maßnahmen gegen gewalttätige oder irreführende Inhalte zu ergreifen, und erklärt, es habe „Ressourcen neu verteilt“ und „Neu ausgerichtete Teams“ um Posten im Zusammenhang mit dem Israel-Gaza-Krieg zu verwalten.