Dann hat Herr Musk am Wochenende Beschränkungen dafür eingeführt, wie viele Tweets seine Benutzer lesen können, wenn sie die App verwenden. Er sagte, der Schritt sei eine Reaktion darauf, dass andere Unternehmen die Daten von Twitter in einem Prozess namens „Scraping“ übernommen hätten. Twitter-Nutzer erhielten bald Meldungen, dass sie ihr „Ratenlimit“ überschritten hätten, wodurch die App nach kurzer Zeit beim Anzeigen von Beiträgen praktisch unbrauchbar wurde. Viele Twitter-Nutzer waren frustriert.

„Wenn es jemals einen selbstzerstörerischeren Eigentümer eines Multimilliarden-Dollar-Unternehmens gegeben hat, der sich über genau die Kunden ärgert, die über den Erfolg dieses Unternehmens entscheiden, dann bin ich mir dessen nicht bewusst“, sagt Lou Paskalis, Gründer und Geschäftsführer von AJL Advisory, einem Marketingunternehmen und Werbetechnologie-Strategieunternehmen, sagte Herr Musk und Twitter.

Die jüngsten Turbulenzen bei Twitter scheinen Herrn Zuckerberg eine Chance für Threads gegeben zu haben.

Die Führungskräfte von Meta haben darüber diskutiert, wie sie aus dem Chaos bei Twitter seit letztem Jahr Kapital schlagen können, unter anderem durch den Aufbau eines Konkurrenzdienstes. „Twitter steckt in der Krise und Meta braucht sein Mojo zurück“, schrieb ein Meta-Mitarbeiter letztes Jahr in einem internen Beitrag, laut einem Bericht der New York Times vom Dezember. „LASS UNS IHR BROT UND BUTTER holen.“

Daraus ist Threads entstanden, ein aus Instagram hervorgegangenes Crash-Projekt mit dem internen Codenamen Project 92. Benutzer können sich laut Fotovorschauen der App, die im App Store von Apple angezeigt werden, mit ihrem Instagram-Konto bei Threads anmelden.

Führungskräfte von Meta bezeichneten die App zuvor als eine „vernünftig geführte“ Version eines öffentlich zugänglichen sozialen Netzwerks – ein nicht ganz so subtiler Seitenhieb auf das unberechenbare Verhalten von Herrn Musk.