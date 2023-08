Der Social-Media-Riese Meta gibt bekannt, dass er ab Dienstag offiziell damit begonnen hat, die Nachrichtenverfügbarkeit auf seinen Plattformen in Kanada einzustellen.

Meta, dem Facebook und Instagram gehören, hat den Schritt angekündigt, nachdem die Regierung im Juni ihr Online News Act, Bill C-18, verabschiedet hatte.

Das Gesetz verlangt von großen Technologiegiganten wie Google und Meta, Medienunternehmen für Nachrichteninhalte zu bezahlen, die sie auf ihren Plattformen teilen oder anderweitig weiterverwenden.

„Um den Millionen Kanadiern und Unternehmen, die unsere Plattformen nutzen, Klarheit zu verschaffen, geben wir heute bekannt, dass wir damit begonnen haben, die Nachrichtenverfügbarkeit in Kanada dauerhaft zu beenden“, sagte Rachel Curran, Metas Leiterin für öffentliche Ordnung in Kanada ein Statement.

ANSEHEN | Meta schränkt Nachrichteninhalte auf seinen Plattformen in Kanada ein

Meta schränkt den Nachrichteninhalt für einige Kanadier ein CBC News sprach mit 10 Menschen auf den Straßen von Toronto und Vancouver darüber, dass Meta einige Kanadier davon abhält, Online-Nachrichteninhalte zu sehen.

Das Unternehmen hatte zuvor Nachrichteninhalte blockiert für einige Kanadier in Vorbereitung darauf, dass C-18 Gesetz wird. Das wird nun auf ganz Kanada ausgeweitet.

Kanadier können keine Nachrichteninhalte mehr auf Facebook oder Instagram ansehen oder posten. Die Inhalte von Nachrichtenagenturen, auch internationalen, werden auf diesen Plattformen gesperrt.

Die Umsetzung der Änderungen auf den Plattformen des Unternehmens wird voraussichtlich einige Wochen dauern.

„Wir hoffen, dass die kanadische Regierung in Zukunft den Wert erkennt, den wir der Nachrichtenbranche bereits bieten, und eine politische Reaktion in Betracht zieht, die die Grundsätze eines freien und offenen Internets wahrt“, sagte Curran in ihrer Erklärung.

Letzten Monat hat die Bundesregierung ihre Werbung auf Facebook und Instagram eingestellt, als Reaktion auf das Versprechen des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Nachrichten dauerhaft einzustellen.

CBC hat die neue Ministerin für Kulturerbe, Pascale St-Onge, um einen Kommentar gebeten.

Der konservative Führer Pierre Poilievre schob die Verantwortung direkt auf die liberale Regierung.

„Es ist wie Neunzehnhundertvierundachtzig„, sagte er. „Wer hätte jemals gedacht, dass die Bundesregierung in Kanada Gesetze erlassen würde, die es den Menschen verbieten, die Nachrichten effektiv zu sehen?“

Nachrichteninhalte werden weiterhin online auf den Plattformen der Verlage verfügbar sein.

Die Regierung führte das Gesetz mit der Begründung ein, dass Technologiegiganten einen großen Teil der Werbegelder verschlungen hätten, auf die Nachrichtenagenturen traditionell angewiesen waren.

Bill C-18 basiert auf einem ähnlichen Gesetz in Australien, dem Land, das digitale Unternehmen erstmals dazu zwang, für die Nutzung von Nachrichteninhalten zu zahlen.

Meta, damals bekannt als Facebook, hinderte Australier vorübergehend daran, Nachrichten auf seiner Plattform zu teilen. Die australische Regierung und das Technologieunternehmen einigten sich schließlich auf einen Deal und das Nachrichtenverbot wurde aufgehoben.

Der frühere Minister für Kulturerbe, Pablo Rodriguez, sagte in der Vergangenheit, er hoffe, dass die liberale Regierung eine ähnliche Vereinbarung mit Meta aushandeln könne, die es ermöglicht, dass Nachrichten weiterhin auf den Plattformen des Unternehmens verfügbar bleiben und auch die in C-18 festgelegten Regeln befolgt.

Als Nachrichtenorganisation könnte die CBC einen finanziellen Vorteil im Rahmen von C-18 sehen, das von der CBC verlangt, einen jährlichen Bericht über etwaige Vergütungen für Nachrichten vorzulegen, die sie von digitalen Betreibern erhält.