Die Facebook-Gruppe Meta konkurriert mit Twitter mit einer neuen App namens Threads. Der Startschuss für den Antrag fiel am Donnerstagabend. Es ist in den Android-App-Stores von Apple und Google in mehr als 100 Ländern erhältlich, darunter in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Japan, derzeit jedoch nicht in der EU. Meta beschrieb Threads zuvor als eine textbasierte Version der Foto- und Video-Sharing-Plattform Instagram, die „einen neuen, separaten Raum für Echtzeit-Updates und öffentliche Gespräche“ bieten soll.

Nutzer erwarten ein Twitter-ähnliches Microblogging-Format zur Veröffentlichung von Kurznachrichten in Threads, wie erste Screenshots, die den Medien zur Verfügung gestellt wurden, vermuten lassen. Es gibt Schaltflächen zum Liken, Reposten, Beantworten oder Zitieren eines „Threads“ sowie Zähler, die die Anzahl der Likes und Reaktionen auf einen Beitrag anzeigen. Beiträge sind auf 500 Zeichen begrenzt – weit mehr als die auf Twitter erlaubten 280 Zeichen. Thread-Beiträge können Links, Fotos und Videos mit einer Länge von bis zu fünf Minuten enthalten.

Neue Benutzer benötigen ein Instagram-Konto

Instagram-Nutzer können sich mit ihren bestehenden Benutzernamen bei der neuen App anmelden und denselben Konten folgen. Neue Benutzer müssen zunächst ein Instagram-Konto einrichten. Aus Expertensicht will Meta mit dem Angebot wohl direkt Twitter herausfordern, das seit der Übernahme durch den Tech-Milliardär Elon Musk im Herbst 2022 eine Reihe unpopulärer Veränderungen durchgemacht hat, die viele Nutzer und Werbetreibende verärgert haben.

Threads hat jedoch auch Datenschutzbedenken geäußert. Die App könnte vielfältige persönliche Informationen sammeln und mit der Identität der Nutzer verknüpfen – etwa Gesundheit, Finanzen, Kontakte, Käufe, Suchverlauf, Standortdaten und „sensible Informationen“, heißt es in der Datenschutzerklärung im App Store . Dies veranlasste Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey zu einem Tweet: „Alle Ihre Threads gehören uns“, komplett mit einem Screenshot der Datenschutzerklärung von Meta für die App. Musk antwortete mit einem knappen „Ja.“

Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: Cage Fight Call Die Tech-Titanen Elon Musk und Mark Zuckerberg haben einen Käfigkampf arrangiert – und sorgen im Netz für Aufsehen. © Quelle: dpa

Meta begründete damit, dass EU-Staaten bei der Eröffnung von Threads mit ungelösten Regulierungsfragen zunächst außen vor blieben. Der US-Internetkonzern habe der irischen Datenschutzkommission bereits mitgeteilt, dass es vorerst keine Pläne gebe, die App in der Europäischen Union einzuführen, sagte Kommissionssprecher Graham Doyle. Die irische Behörde ist Metas Hauptansprechpartner für Fragen zum Datenschutz, zumal sich die Europazentrale des Unternehmens in Dublin befindet.

Werden Threads erfolgreich sein?

Threads könnten Twitter möglicherweise Ärger bereiten, da das neue Angebot von Meta über ein Netzwerk mit bestehenden Verbindungen zwischen Hunderten Millionen Nutzern verfügt. Doch Analysten weisen darauf hin, dass ein Erfolg der neuen App alles andere als sicher ist. Sie beziehen sich auf ähnliche Metaprojekte mit separaten Apps, die später verworfen wurden.

Experten stellten auch die Frage, ob die neue Anwendung der richtige Schritt für Meta sei. Der Internetriese kündigte kürzlich den Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen inmitten eines Einbruchs in der Technologiebranche an. Gleichzeitig hat sich CEO Mark Zuckerberg auf eine virtuelle Welt namens „Metaverse“ konzentriert, in die er Milliarden von Dollar investiert hat.

Meta sei in Gefahr, „sich selbst zu überfordern“, sagte Mike Proulx vom Marktanalyseunternehmen Forrester. Meta verlässt sich auf einen Moment, in dem die Frustration über Twitter ihren Höhepunkt erreicht. „Aber das Zeitfenster ist bereits überschwemmt mit Twitter-Alternativen wie Bluesky, Mastodon, Spill, Post.News und Hive, die alle um Twitters Marktanteile konkurrieren.“

