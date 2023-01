Meta setzt auf KI, da Facebook und Instagram helfen, einen Aufschwung voranzutreiben

Tage zuvor Meta Bei den allerersten Massenentlassungen von Platforms Inc. im November teilte ein leitender Angestellter einige gute Neuigkeiten mit. Das Kurzform-Videoprodukt des Unternehmens, Reels, fand bei den Benutzern Anklang, und die Bedrohung durch den Rivalen TikTok schien nachzulassen.

„Das Facebook-Engagement ist stärker als erwartet“, schrieb Tom Alison, Leiter von Facebook, in einem Memo an seine Mitarbeiter. „Unsere internen Daten zeigen, dass Meta zu einem bedeutenden Anteil an Kurzformvideos geworden ist.“