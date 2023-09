Mögliche kostenpflichtige Abonnements könnten Meta dabei helfen, Datenschutzbedenken und andere Kontrollen durch EU-Regulierungsbehörden zu umgehen, indem sie Benutzern eine Alternative zu den werbebasierten Diensten des Unternehmens bieten, die auf der Analyse von Benutzerdaten basieren. Das berichtet die „New York Times“.

Kostenlose Versionen sind weiterhin verfügbar

Den Quellen zufolge würde Meta weiterhin kostenlose Versionen von Facebook und Instagram mit Werbung in der Europäischen Union anbieten. Es ist unklar, wie viel die kostenpflichtigen Versionen der Apps kosten würden oder wann das Unternehmen sie auf den Markt bringen könnte. Ein Sprecher von Meta lehnte eine Stellungnahme ab.

Instagram, Facebook und Co. versuchen mit Bezahlversionen Datenschutzbestimmungen zu umgehen

Seit fast 20 Jahren dreht sich das Kerngeschäft von Meta um die Bereitstellung kostenloser Social-Networking-Dienste für Benutzer und den Verkauf von Werbung an Unternehmen, die diese Zielgruppe erreichen möchten. Die Bereitstellung einer kostenpflichtigen Version wäre eines der greifbarsten Beispiele dafür, wie Unternehmen Produkte neu gestalten müssen, um den Datenschutzbestimmungen und anderen staatlichen Vorschriften in Europa zu entsprechen.

WhatsApp, Facebook und Instagram: Nutzer müssen der Verarbeitung der Daten zustimmen

Im Juli hat der Europäische Gerichtshof Meta daran gehindert, auf seinen Plattformen – darunter Facebook, Instagram und WhatsApp – sowie von externen Websites und Apps gesammelte Daten zusammenzuführen, es sei denn, das Unternehmen hat die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer eingeholt. Im Januar wurde das Unternehmen außerdem von irischen Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe von 390 Millionen Euro belegt, weil es Nutzer dazu zwang, personalisierte Werbung als Bedingung für die Nutzung von Facebook zu akzeptieren.

Die Entscheidungen resultierten aus der Verabschiedung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union im Jahr 2018, einer bahnbrechenden Gesetzgebung zum Schutz der Online-Privatsphäre der Menschen.

Die Bereitschaft von Meta, kostenpflichtige Abonnements zu erstellen, zeigt, wie Menschen in der Europäischen Union, die aus 27 Ländern und etwa 450 Millionen Menschen besteht, aufgrund neuer Gesetze, Vorschriften und Gerichtsentscheidungen möglicherweise unterschiedliche Versionen von Verbrauchertechnologieprodukten sehen könnten.

Das EU-Recht, der Digital Services Act, verbietet Unternehmen, junge Menschen in Europa mit personalisierter Werbung anzusprechen

Als in den letzten Wochen ein neues EU-Gesetz namens „Digital Services Act“ in Kraft trat, um den Fluss illegaler Online-Inhalte zu stoppen, konnten TikTok- und Instagram-Nutzer in der Region auch ihre persönlichen Daten zur Generierung ihrer Social-Media-Feeds blockieren. Snapchat und Meta haben Werbetreibende daran gehindert, mit personalisierter Werbung Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren in Europa anzusprechen.

Ein weiteres technologieorientiertes EU-Gesetz, der Digital Markets Act, wird nächstes Jahr in Kraft treten. Dies soll große Technologieplattformen dazu zwingen, bestimmte Geschäftspraktiken zu ändern, um den Wettbewerb zu fördern, und wird weitreichende Auswirkungen haben. Es wird erwartet, dass „Apple“-Benutzer in der Europäischen Union Alternativen zum App Store auf iPhones und iPads herunterladen können erstes Mal .

„Dies zeigt, dass Technologieunternehmen die digitalen Regeln der EU einhalten und eine Verpflichtung gegenüber Regierungen haben, nicht umgekehrt“, sagte Anu Bradford, Rechtsprofessorin an der Columbia University und Autorin von Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technologie.

Unternehmen aus dem Silicon Valley verhängten Geldstrafen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro wegen Verstößen gegen Datenschutzgesetze

Meta, zu dem auch Messenger gehört, steht unter besonderer Beobachtung der EU-Regulierungsbehörden. Im Mai verhängte die EU-Kommission ein Bußgeld in Höhe von 1,2 Milliarden Euro gegen das Silicon-Valley-Unternehmen wegen Verstoßes gegen Datenschutzgesetze, indem es Daten europäischer Bürger an US-Server zurückschickte, um die Werbetechnologie des Unternehmens zu verbessern. Meta hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Meta wurde auch wegen anderer Verstöße gegen die DSGVO mit einer Geldstrafe belegt, darunter eine Geldstrafe in Höhe von 265 Millionen Euro für einen Datenschutzverstoß im Jahr 2021. Die irischen Aufsichtsbehörden haben außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 225 Millionen Euro für Verstöße in einem Fall mit WhatsApp und weitere 17 Millionen Euro wegen eines Datenlecks verhängt.

App Threads sind in Europa noch nicht verfügbar

Einige Meta-Insider glauben, dass die Möglichkeit, Nutzern zu ermöglichen, sich für einen werbefreien Dienst zu entscheiden und gleichzeitig Zugriff auf eine kostenpflichtige Version von Facebook oder Instagram zu haben, einige Bedenken der europäischen Regulierungsbehörden zerstreuen könnte, sagten zwei der Whistleblower. Auch wenn sich nur wenige Menschen für die kostenpflichtige Version entscheiden, könnte die Bereitstellung einer solchen Option den Interessen von Meta in der Region dienen, sagen sie.

Meta hat seine neue „App Threads“, einen Konkurrenten von X, ehemals Twitter, aufgrund regulatorischer Bedenken in Europa noch nicht veröffentlicht.

Europa ist nach Nordamerika die zweitlukrativste Region für Meta

Europa ist nach Nordamerika die zweitlukrativste Region für Meta. Susan Li, Finanzchefin von Meta, sagte im April, dass Werbung in der Europäischen Union 10 Prozent des Gesamtgeschäfts des Unternehmens ausmacht. Der Umsatz von Meta belief sich im vergangenen Jahr auf fast 117 Milliarden US-Dollar.

Abgesehen von den Herausforderungen in Europa versucht Meta, sein Geschäft wiederzubeleben, nachdem globale wirtschaftliche Unsicherheiten das Wachstum der Werbeeinnahmen behinderten. Das Unternehmen arbeitet außerdem weiterhin an seiner Vision der immersiven digitalen Welt des Metaversums, einem kostspieligen Projekt, das von Mark Zuckerberg, dem CEO des Unternehmens, unterstützt wird und sich noch in einem frühen Stadium befindet. Darüber hinaus konzentrieren sich Führungskräfte auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz und deren Integration in weitere Produkte von Meta.

Weitere Neuigkeiten lesen Sie hier:

Tech-Giganten im Ring: Elon Musk und Mark Zuckerberg planen nun offenbar, ihren lang erwarteten Käfigkampf vor historischer Kulisse in Italien auszutragen. Ein Minister aus dem Meloni-Kabinett hat bereits Details veröffentlicht.

Bei geschickter Planung können die Urlaubstage im Jahr 2024 mehr als verdoppelt werden. Zahlreiche Brückentage ermöglichen beispielsweise in Bayern insgesamt 69 freie Tage.