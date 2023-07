Ende Juni forderten sich Elon Musk von Twitter und Mark Zuckerberg von Meta zu einem Käfigkampf heraus.

Niemand weiß, ob sie tatsächlich ringen werden. Doch am Donnerstag kommt es zum Showdown zwischen ihren digitalen Plattformen. Es ist, wenn Benutzer außerhalb der Europäischen Union können Threads, die neue, kostenlose Social-Media-Plattform von Meta, aus dem App Store herunterladen.

In Threads können sie Meinungen austauschen, diskutieren, liken und kommentieren – genau das, was sie auf Twitter getan haben. Einige äußern bereits ihre Begeisterung.

Kein Gezwitscher mehr von Elon Musk?

Unterdessen hat Twitter schon seit einiger Zeit Probleme. Es gibt Schätzungen, dass die Plattform bis zum nächsten Jahr mehr als 32 Millionen Nutzer verlieren könnte, von über 360 Millionen im Jahr 2022, und die Schätzungen berücksichtigen noch nicht einmal die jüngsten Beschränkungen für nicht verifizierte Nutzer.

Der Mannheimer Medienwissenschaftler Phillip Müller führt viele Gründe für die Probleme von Twitter an.

„Musks politische Äußerungen sowie die symbolische Reaktivierung von Donald Trumps Account sind für viele Nutzer ein Warnsignal und lassen sie enttäuscht zurück“, sagt er.

Auch die Sparmaßnahmen des Tech-Milliardärs haben viele verärgert. Zu den unpopulären Maßnahmen gehörten die Entlassung von 80 % der Twitter-Mitarbeiter, was zu mehreren Problemen mit den Kernfunktionen der App führte, sowie die Einführung von Zahlungsmodellen wie Twitter Blue und zuletzt die Beschränkung der Nutzung von Tweetdeck – das von vielen genutzt wird – nur auf verifizierte Benutzer Unternehmen und Nachrichtenorganisationen können Inhalte problemlos überwachen.

Noch vor wenigen Tagen hatte Musk die Anzahl der kostenlos lesbaren Tweets auf 1.000 pro Tag begrenzt, für neue Accounts auf nur 500. „Das steht im Widerspruch zum Grundgedanken einer Social-Media-Plattform“, sagt Müller gegenüber der DW.

Elon Musk, der reichste Mann der Welt, traf wiederholt kontroverse Entscheidungen, nachdem er im Oktober 2022 Twitter für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hatte Bild: Patrick Pleul/AP Photo/Picture Alliance

Können Threads eine Marktlücke schließen?

Es gibt eine Handvoll Alternativen zu Twitter wie Mastodon, T2, Bluesky und Trumps berüchtigtes Truth Social. Diese Plattformen hatten jedoch Schwierigkeiten, eine breite Nutzerbasis aufzubauen.

Mastodon beispielsweise sei ein werbefreies, gemeinnütziges soziales Netzwerk und damit für Werbetreibende unattraktiv, erklärt der Mannheimer Experte. „Dem Markt fehlt eine große, kommerziell orientierte Alternative zu Twitter“, sagt Müller.

Genau hier hat Threads einen Vorsprung.

Threads ist die neueste Ergänzung der großen App-Familie von Meta, die Instagram, Facebook, Messenger und WhatsApp umfasst. Somit kann das Technologieunternehmen auf sein umfangreiches Know-how zurückgreifen, um Nutzer zu gewinnen.

Die Oberfläche von Threads weist ähnliche Funktionen wie Instagram auf und übernimmt die rosa-orangen Farben der Plattform Bild: Instagram, Inc.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen riesigen Bargeldbestand. Im Gegensatz zu Twitter, das bereits vor Musks Amtsantritt mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte.

Threads plant, die Popularität von Instagram zu nutzen, das über eine Milliarde Nutzer hat. Instagram-Nutzer können sich mit ihren bestehenden Instagram-Konten bei Threads anmelden und unterwegs ihr gesamtes Follower-Netzwerk importieren, so das Unternehmen.

Mark Zuckerbergs Hindernisse

Allerdings lässt dieser Vorsprung Müller auch daran zweifeln, ob Instagram am besten geeignet ist, die Dominanz von Twitter herauszufordern. Inhaltlich unterscheiden sich beide Plattformen voneinander.

„Auf Instagram gibt es viel positive Kommunikation, die bei weitem nicht so politisch ist. Twitter hingegen ist ein Medium für professionelle Kommunikation. Je nach Plattform folgen die Leute wohl sehr unterschiedlichen Accounts“, sagte Müller.

Je nachdem, welche Inhalte sie konsumieren und teilen möchten, greifen Benutzer auf unterschiedliche Social-Media-Apps zurück. Bild: picture Alliance / empics

In der Vergangenheit hat Meta versucht, beliebte Social-Media-Plattformen zu imitieren, allerdings mit gemischten Ergebnissen.

Bereits 2019 entwickelten sie erstmals eine App namens „Threads“. Sie sollte es Nutzern ermöglichen, wie bei Snapchat privat Fotos, Videos und Nachrichten zu teilen, was jedoch ein Flop war.

Allerdings wächst Reels, das kurze Videoformat, das Meta inspiriert vom Erfolg von TikTok ins Leben gerufen hat, stetig.

Hinzu kommen regulatorische Hürden. Meta hat den Start von Threads in der EU aufgrund von Datenschutzproblemen und personenbezogenen Daten der Benutzer, die Meta sammeln soll, verschoben. Am Dienstag stellte sich das oberste EU-Gericht in einem Kartellrechtsstreit mit Meta auf die Seite der deutschen Kartellaufsichtsbehörde.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst