Instagram-Chef Adam Mosseri hat große Ambitionen für Threads: Er möchte, dass es zur „De-facto-Plattform für öffentliche Online-Gespräche“ wird, sagte er am Freitag. Großes Statement zum einjährigen Jubiläum der Übernahme von Twitter durch Elon Musk!

Metas Bestrebungen kamen im Rahmen einer Frage zur Sprache, die Mosseri in einem AMA beantwortete: „Wie sieht Ihrer Meinung nach ‚Erfolg‘ für Threads in einem Jahr aus?“

Im Moment versucht Mosseri, das Threads-Team „auf die wöchentliche Verbesserung des Kernerlebnisses zu konzentrieren“. Ich würde behaupten, dass es ziemlich gut gelingt, dieses Tempo beizubehalten, da diese Woche kürzlich Dinge wie Umfragen und GIFs hinzugefügt wurden und Anfang des Monats eine kostenlose Bearbeitungsfunktion eingeführt wurde, für die Sie nicht bezahlen müssen. „Ich denke, wir können Schritt für Schritt weiter an Schwung gewinnen und dieses Ziel erreichen“, sagte er.

Mosseri sucht außerdem nach Möglichkeiten, die Teams, die sowohl an Instagram als auch an Threads arbeiten, besser zu integrieren. „Da ich sitze, habe ich die Möglichkeit, mir all diese verschiedenen Teams und ihre Arbeit genauer anzusehen und Gelegenheiten zu finden, enger zusammenzuarbeiten“, sagt er. Vielleicht sehen einige Leute deshalb Threads-Empfehlungen auf Instagram (zu denen Meta „auf Feedback hört“).