Meta werd echter gedeeltelijk verlamd door zijn reputatie als bedrijfsreus die onwaarheden helpt verspreiden, zei Dr. LeCun vorige maand. En met verantwoordelijkheden voor miljarden gebruikers, kon het het zich niet veroorloven om een ​​chatbot online te laten die valse en bevooroordeelde informatie kan genereren.

“OpenAI en andere kleine bedrijven zijn in een betere positie om daadwerkelijk enige eer te krijgen voor het vrijgeven van dit soort dingen”, zegt Chirag Shah, een professor aan de Universiteit van Washington die de gebreken in technologieën zoals Galactica en ChatGPT heeft onderzocht. “Ze zullen niet dezelfde soort terugslag krijgen.”

In de afgelopen jaren heeft Meta ook zijn focus verlegd naar een ander technologiegebied: de meeslepende online wereld van de zogenaamde metaverse, waarvan de heer Zuckerberg heeft gezegd dat hij gelooft dat dit het volgende grote ding is. Op korte termijn is het onduidelijk hoe het bedrijf met zijn bestaande diensten generatieve AI-producten kan aanbieden op een manier die echt de aandacht van het publiek trekt.

Dat betekent niet dat het niet probeert. Meta versnelt haar inspanningen om AI-gestuurde producten in handen van klanten te krijgen, zei Irina Kofman, een senior director productmanagement voor generatieve AI die toezicht houdt op XAI, een nieuw team dat ernaar streeft om AI-producten in het hele bedrijf te helpen bouwen. De heer Zuckerberg is direct betrokken bij het aansturen van de initiatieven en houdt wekelijkse vergaderingen met productleiders en toponderzoekers op het gebied van AI, zei ze.

In een gesprek vorige week met investeerders noemde de heer Zuckerberg herhaaldelijk AI. Hij noemde het “de basis van onze ontdekkingsengine en onze advertentieactiviteiten” en voegde eraan toe dat het “veel nieuwe producten en aanvullende transformaties binnen onze apps mogelijk zou maken”.

Sommige Meta-executives hebben gesproken over de generatieve AI-boom met een duidelijke sfeer van zure druiven. Tijdens zijn online discussie vorige maand beschreef Dr. LeCun ChatGPT als “niet bijzonder innovatief” en “niets revolutionairs” omdat het vertrouwde op technologieën die zijn ontwikkeld en geïmplementeerd door Meta, Google en andere bedrijven.

Eerder vorig jaar bracht Meta een chatbot uit, BlenderBot, die de stand van de techniek uitbreidde, zei Dr. LeCun. Maar het sloeg nooit aan, zei hij, omdat het bedrijf hard had gewerkt om ervoor te zorgen dat het geen aanstootgevend materiaal zou produceren.