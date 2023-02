Facebook en Instagram zullen deze week beginnen met het uitrollen van een betaalde verificatie-abonnementsservice, kondigde Meta-CEO Mark Zuckerberg zondag aan, in de voetsporen van rivaliserende Twitter.

De dienst, Meta Verified genaamd, biedt abonnees extra bescherming tegen nabootsing van identiteit en directe toegang tot klantenondersteuning, zei Zuckerberg in een Facebook-bericht. Het abonnement, dat $ 12 kost voor een webabonnement of $ 15 voor iOS, wordt deze week in Australië en Nieuw-Zeeland uitgerold, en binnenkort worden er meer landen toegevoegd, schreef hij.

Facebook biedt al lang een geverifieerd vinkje aan accounts die als opmerkelijk en authentiek worden beschouwd, maar het nieuwe plan zal het vinkje geven aan betalende klanten die hun identiteit kunnen verifiëren met een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs.

De zet van Facebook om geld te verdienen met het vinkje komt na Elon Musk kondigde vorig jaar een soortgelijke stap aan met het felbegeerde blauwe geverifieerde vinkje van Twitter, dat eerder werd gebruikt om aan te geven dat een account van een beroemdheid, journalist, politicus of andere publieke figuur niet nep is. Het plan van Musk om gebruikers $ 8 per maand te laten betalen voor het vinkje wordt gezien als een manier om Twitter minder afhankelijk te maken van advertentie-inkomsten, maar een verspreiding van valse accounts zich voordoen als grote merken was voor Twitter aanleiding om de uitrol van de abonnementsservice in november tijdelijk te onderbreken.