Meta’s testen betaalde verificatie voor Instagram en Facebook voor $ 11,99 per maand op internet en $ 14,99 per maand op mobiel. In een update op Instagram kondigde CEO Mark Zuckerberg aan dat een “Meta Verified”-account gebruikers een geverifieerde badge, meer zichtbaarheid op de platforms, geprioriteerde klantenondersteuning en meer zal geven. De functie wordt deze week uitgerold naar Australië en Nieuw-Zeeland en zal “binnenkort” in meer landen aankomen.

“Deze week beginnen we Meta Verified uit te rollen – een abonnementsservice waarmee je je account kunt verifiëren met een overheids-ID, een blauwe badge kunt krijgen, extra bescherming tegen nabootsing van identiteit krijgt tegen accounts die beweren jou te zijn, en directe toegang krijgt tot klantenondersteuning ”, schrijft Zuckerberg. “Deze nieuwe functie gaat over het vergroten van de authenticiteit en beveiliging van onze services.”

Om je aan te melden om Meta Verified te worden, moet je voldoen aan de minimale activiteitsvereisten, ten minste 18 jaar of ouder zijn en een door de overheid verstrekt identiteitsbewijs overleggen dat overeenkomt met de naam en foto die je op Facebook of Instagram hebt. Het nieuwe aanbod lijkt veel op Elon Musk’s $ 8 per maand versie van Twitter Blue, maar Meta merkt op dat het geen wijzigingen zal aanbrengen in accounts die zijn geverifieerd met behulp van de eerdere vereisten van het bedrijf, inclusief notabiliteit en authenticiteit.

Bovendien krijgen gebruikers die zich aanmelden voor de service exclusieve stickers voor Stories en Reels, en ontvangen ze ook 100 gratis sterren per maand, of de digitale valuta die je kunt gebruiken om makers op Facebook een fooi te geven. Meta merkt op dat bedrijven nog geen Meta Verified-badge kunnen aanvragen en dat je je profielnaam, gebruikersnaam, geboortedatum of profielfoto niet kunt wijzigen zonder het verificatieproces helemaal opnieuw te doorlopen.

Wanneer de service deze week in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gelanceerd, kost het $ 19,99 AUD op internet en $ 24,99 AUD op mobiel, of $ 23,99 NZD op internet en $ 29,99 NZD op mobiel. De hogere kosten op iOS en Android zijn waarschijnlijk een manier om de commissie te compenseren die zowel Apple als Google nemen voor in-app-aankopen.

Geruchten over de dienst doken eerder deze maand voor het eerst op toen een rapport van TechCrunch gedeelde verwijzingen naar betaalde verificatie in de broncode van Instagram. Social media-adviseur Matt Navarra later geplaatst wat lijkt op een ondersteuningspagina voor betaalde verificatie op de Australische of Nieuw-Zeelandse versie van Instagram.

Met dat gezegd, is het moeilijk om de parallellen tussen Meta’s nieuwe checkmark-abonnement en Twitter Blue te negeren, dat Musk maanden geleden opnieuw lanceerde. Het lijkt er echter op dat Meta de accountauthenticiteit wat serieuzer neemt, aangezien het gebruikers nog steeds vereist om overheids-ID’s in te dienen (zoals het oude Twitter-verificatieproces deed) en zogenaamd extra waarborgen biedt tegen nepaccounts, hoewel we nog steeds niet weten wat die Zijn. Laten we hopen dat het niet de stortvloed aan nep-geverifieerde accounts zal veroorzaken die we vorig jaar op Twitter zagen.