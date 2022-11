Meta hat angeblich Mitarbeiter für den Missbrauch des Kontowiederherstellungstools bestraft

Meta hat angeblich über zwei Dutzend Mitarbeiter entlassen oder diszipliniert, weil sie im vergangenen Jahr ein Kontowiederherstellungstool missbraucht und in einigen Fällen Bestechungsgelder angenommen haben. Das Wall Street Journal berichtete die Nachrichten heute Morgen und beschrieb eine „Heimindustrie“ von Menschen, die ein Tool namens „Oops“ oder Online Operations missbrauchen. Dazu gehört auch, Tausende von Dollar zu akzeptieren, um legitime Benutzer und Hacker gleichermaßen auf Facebook- oder Instagram-Konten zu bringen.

Ein inzwischen entlassener Mitarbeiter sagte dem Tagebuch dass er dazu verleitet wurde, betrügerische Oops-Berichte im Namen von Hackern einzureichen. Ein anderer, der Fehlverhalten bestritt, erhielt angeblich Tausende von Dollar in Bitcoin für die Zusammenarbeit mit Hackern. In der Zwischenzeit bieten einige Unternehmen außerhalb der Belegschaft von Meta den Entwicklern die Kontowiederherstellung als kostenpflichtigen Service an und versprechen, dass sie innerhalb des Unternehmens die Fäden ziehen können. Wie ein solcher Betreiber es ausdrückt: „Sie müssen wirklich jemanden im Inneren haben, der es tatsächlich tut.“