Meta entlässt 11.000 Mitarbeiter, da Zuckerberg sagt, er sei „für Fehltritte verantwortlich“

Die Facebook-Muttergesellschaft Meta gab am Mittwoch bekannt, dass sie 11.000 Mitarbeiter entlassen wird, was den bedeutendsten Stellenabbau in der Geschichte des Technologieriesen darstellt.

Der Stellenabbau erfolgt, da Meta mit einer Reihe von Herausforderungen für sein Kerngeschäft konfrontiert ist und eine unsichere und kostspielige Wette auf den Wechsel zum Metaversum eingeht. Es kommt auch inmitten einer Flut von Entlassungen bei anderen Technologieunternehmen in den letzten Monaten, da der hochfliegende Sektor auf hohe Inflation, steigende Zinsen und Ängste vor einer drohenden Rezession reagiert.

„Heute teile ich einige der schwierigsten Änderungen, die wir in der Geschichte von Meta vorgenommen haben“, schrieb CEO Mark Zuckerberg in einem Blogbeitrag an die Mitarbeiter. „Ich habe beschlossen, die Größe unseres Teams um etwa 13 % zu reduzieren und mehr als 11.000 unserer talentierten Mitarbeiter zu entlassen.“

Der Stellenabbau wird viele Bereiche des Unternehmens betreffen, aber das Rekrutierungsteam von Meta wird besonders hart getroffen, da „wir planen, nächstes Jahr weniger Leute einzustellen“, sagte Zuckerberg in der Post. Er fügte hinzu, dass ein Einstellungsstopp bis auf wenige Ausnahmen bis zum ersten Quartal verlängert werde.

Im September beschäftigte Meta mehr als 87.000 Mitarbeiter, wie aus einer SEC-Anmeldung vom September hervorgeht.

Das Kerngeschäft des Anzeigenverkaufs von Meta wurde von den von Apple eingeführten Datenschutzänderungen, Werbetreibenden, die Budgets straffen, und der verstärkten Konkurrenz durch neuere Konkurrenten wie TikTok getroffen. In der Zwischenzeit hat Meta Milliarden ausgegeben, um eine zukünftige Version des Internets aufzubauen, die als Metaversum bezeichnet wird und wahrscheinlich noch Jahre von einer breiten Akzeptanz entfernt ist.

Im vergangenen Monat meldete das Unternehmen seinen zweiten vierteljährlichen Umsatzrückgang und sagte, dass sein Gewinn gegenüber dem Vorjahr halbiert wurde. Der Marktwert von Meta, der im vergangenen Jahr einst auf mehr als 1 Billion US-Dollar geschätzt wurde, ist seitdem auf rund 250 Milliarden US-Dollar gesunken.

„Ich möchte die Verantwortung für diese Entscheidungen übernehmen und dafür, wie wir hierher gekommen sind“, schrieb Zuckerberg in seinem Post am Mittwoch. “Ich weiß, dass dies für alle schwierig ist, und es tut mir besonders leid für die Betroffenen.”

Meta ist nicht der Einzige, der den Schmerz eines Marktabschwungs zu spüren bekommt. Der Technologiesektor stand vor einem schwindelerregenden Realitätscheck, da Inflation, steigende Zinsen und mehr makroökonomischer Gegenwind zu einer erstaunlichen Verschiebung der Ausgaben für eine Branche geführt haben, die nur noch dominanter wurde, als die Verbraucher während der Pandemie einen größeren Teil ihres Lebens online verlagerten.

„Zu Beginn von Covid bewegte sich die Welt schnell online und der Anstieg des E-Commerce führte zu einem übergroßen Umsatzwachstum“, schrieb Zuckerberg am Mittwoch. „Viele Menschen haben vorausgesagt, dass dies eine dauerhafte Beschleunigung sein würde, die auch nach dem Ende der Pandemie anhalten würde. Das tat ich auch, also traf ich die Entscheidung, unsere Investitionen deutlich zu erhöhen. Leider hat sich das nicht so entwickelt, wie ich es erwartet hatte.“

„Ich habe das falsch verstanden, und dafür übernehme ich die Verantwortung“, fügte er hinzu.

Die Mitarbeiterzahl von Meta war im September fast doppelt so hoch wie zu Beginn der Pandemie im März 2020 mit 48.268 Mitarbeitern.

Eine Handvoll Technologieunternehmen haben in den letzten Monaten Einstellungsstopps oder Stellenabbau angekündigt, oft nachdem sie während der Pandemie ein schnelles Wachstum verzeichnet hatten. Letzte Woche sagte das Mitfahrunternehmen Lyft, es habe 13 % der Mitarbeiter gestrichen, und das Zahlungsabwicklungsunternehmen Stripe sagte, es habe 14 % seines Personals abgebaut. Am selben Tag kündigte der E-Commerce-Riese Amazon an, eine Einstellungspause für Unternehmen einzuführen.

Ebenfalls letzte Woche kündigte der Facebook-Rivale Twitter Massenentlassungen an, die sich auf die Rollen im gesamten Unternehmen auswirken, da sein neuer Eigentümer, Elon Musk, das Ruder übernahm.

Zusätzlich zu den Entlassungen sagte Zuckerberg, das Unternehmen erwarte, in den kommenden Monaten „mehr kostensenkende Änderungen einzuführen“. Meta, das wie andere Technologiegiganten für seine riesigen Büros voller Extras bekannt ist, überdenke seine Immobilienbedürfnisse, sagte er, und „stelle auf Desk-Sharing für Menschen um, die bereits die meiste Zeit außerhalb des Büros verbringen“.

„Insgesamt“, sagte er, „wird dies zu einem bedeutenden kulturellen Wandel in unserer Arbeitsweise führen.“