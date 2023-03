(dpa) – Nach dem großen Hype of digital Sammelobjektestellen Facebook en Instagram nun die Funktionen rund um die sogenannten NFTs whoder ein. Der Schritt sei Teil of Laufenden Fokussierung auf Prioritäten, ging naar een tweet van de zusterbeheerders van Facebook-Konzerns Meta, Stephane Kasriel, in der nacht op dienstdag bij Twitter. Weggevallen droegen in de kommenden Wochen onder andere de Möglichkeit, NFT’s over Instagram en Facebook naar teilen, erläuterte een Sprecher dem Technologie-Blog “The Verge”.

NFTSs (non-fungible token) sindsdien dus etwas wie digitaal authenticiteitscertificaat. Als dat zo is, kan een van de vele mogelijke identieke kopien nur eine datums worden weergegeven als de originele gelten kann. Der NFT-Hype heeft geleid tot een sterke stijging van twee jaar als een digitaal kunstwerk voor meer dan 69 miljoen dollar. Aan de andere kant worden NFT’s gezien als eine Möglichkeit, digitale Objekte in virtuele werelden – Facebook-Gründer Mark Zuckerberg spricht da etwa vom “Metaverse” – zu besitzen und zu traden. Seitdem ließs die Begeisterung sowohl für NFTs as auch für das Metaverse alldings merklich nach.