Meta hat für Sie einen neuen Grund, einen Avatar zu erstellen: das Beantworten von „Video“-Anrufen, wenn Sie jemandem Ihr eigenes Gesicht nicht zeigen möchten.

Ab heute können Sie Ihren Meta-Avatar verwenden, um Anrufe im Messenger und Instagram sowohl auf Android-Telefonen als auch auf iOS-Geräten zu beantworten.

„Manchmal sind wir einfach nicht bereit für die Kamera“, sagte Meta am Dienstag in einer Ankündigung. „Wäre es nicht großartig, wenn es eine dritte Option zwischen Kamera aus und Kamera ein gäbe, damit Sie sich beim Anruf etwas präsenter fühlen?“

Nach Angaben des Unternehmens wurden mehr als 1 Milliarde Meta-Avatare erstellt.

Meta führte im Rahmen seines Vorstoßes in das Metaversum Avatare ein. Das Aufkommen des Metaversums, das grob als nächster Schritt des Internets beschrieben werden kann, in dem Menschen als Avatare arbeiten, Spiele spielen und Kontakte knüpfen, veranlasste Facebook, seinen Firmennamen im Jahr 2021 in Meta zu ändern.

Metaverse-Unterstützer wie Meta-CEO Mark Zuckerberg sehen im Metaverse eine Abhängigkeit von AR-Brillen und VR-Headsets, um mit einer virtuellen 3D-Welt zu interagieren.

So erstellen Sie einen Avatar auf Instagram

Wenn Sie noch keinen Avatar auf Instagram haben (oder nicht einmal wussten, dass es ihn gibt), können Sie wie folgt einen erstellen: