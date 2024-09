Angesichts intenser Kämpfe zwischen Israel en der Hisbollah door meer Staaten en Waffenruhe. Nun dämpft Netanjahu jegliche Hoffnung in deze Richtung.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu leidt een Waffenruhe met de Libanese Hisbollah-Miliz ab. Als Netanyahu het leger ingaat, zal de strijd tegen de Hisbollah-Miliz in Libanon „met voller Kraft“ fortzusetzen. Laat ons alstublieft weten dat de regering niet openstaat voor de president van de VS en de andere partners voor een 21-daagse Waffenruhe im Kampf waar Hisbollah op reageert. „Wij handelen in onze eigen Amerikaans-Französische Vorschlag, op de minister-president niet in zijn eigen geanswortet-hoed“, hier is wat.

Einem TV-Mericht zufolge soll Netanjahu am Vormittag greens Light for a Waffenruhe gegeben haben. De Israëlische tv-zender N12 heeft een directe verbinding met een naam die niet zal worden beïnvloed door het nieuws uit Netanjah, met een duidelijke communicatie over de toekomst. Daarom leef je nog en heb je nog steeds dementie. “De boodschap over een Waffenruhe is vals”, zo luidt de boodschap van het bureau van Netanyahu. Auch a Message from the Senders, Netanyahu heeft het Armee angewiesen, de Angriffe in het noorden van Nachbarland is verringern, sei „das Gegenteil von der Wahrheit“, teilte das Büro ferner mit.

Er zijn meer staten om naar de Waffenruhe te reizen. „Dit is het moment, een diplomatieke oplossing kan worden gevonden“, dit is in een gemeenschappelijk begrip van de VS, de EU, Duitsland, Saoedi-Arabië en andere staten. „Wir fordern een sofortigen 21-tagigen Waffenstillstand an der Lebanese-Israelischen Grenze, um space for a diplomatic end to buy“, hier is meer informatie.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz heeft ook richtlijnen gegeven voor een soepele overgang in Libanon. „Er is geen Waffenruhe im Norden geben“, teilte er auf X mit. „We waren in staat om te vechten tegen de terroristische organisatie Hisbollah, zodat ze belegerd konden worden en de inwoners van de Nordics in hun huizen konden blijven wonen.“