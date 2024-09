De Autobahn 9 tussen Leipzig-West en Großkugel in de richting van Berlijn is niet beperkter. Wie de politie gebruikt, bevindt zich op de Donnerstagmorgen van de Hänger eines Lkw umgekippt, de beladen Holz heeft zichzelf afgeleverd op de Fahrbahn. De Aufräumarbeiten komen in de Abendstunden terecht.