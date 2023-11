Met sofortiger Wirkung: ZDF leest „Bares für Rares“ ausfallen – daran liegt es!

ENTERTAINMENT 30 november 2023 11:26 uur Bisher oorlog „Bares für Rares“ in de Dauerbrenner in het ZDF-programma, nun wordt verzonden met Horst Lichter zelf naar Rarität. Als de laatste Folge wordt gezegd, gaat de netzwelt verloren.

Bares für Rares (Quelle: tmdb.org/zdf)

Ongeveer 1700 afleveringen in 10 jaar – „Bares für Rares“ maakt geen deel uit van het ZDF-programma. De Trödelshow met Horst Lichterreicht Tag für Tag Millionen treue Zuschauer en wird funmal in der Woche im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt – zumindest eigentlich.

Dit zijn dan ook constante „Bares für Rares“-Ausstrahlung komt in overvloed in de zoektocht en aanvullende informatie die we zullen ontvangen van de verkopers, experts en dealers. Een buitengewoon prachtig kunstwerk, de fans zijn werkelijk verbaasd. Wie is Horst?

Hoed voor de ZDF Vorrang: Wintersport (Quelle: vicnt2815/depositphotos.com)

Gleich een leuke Terminen-streicht van ZDF „Bares für Rares“, een Platz voor Wintersport-Ausstrahlungen voor aankoop. Een volgende dag zou ik graag meer willen zien over de overzichten van Horst Lichter und Co.:

Mittwoch, 29 november

Donnerstag, 30 november

Freitag, 1. Dezember

Donnerstag, 14. Dezember

Freitag, 15. Dezember

Grundsätzlich hält das ZDF ook een „Bares für Rares“ festijn, maar in de winter op de Sendeplatz om 15:05 uur meerfach geräumt. Een kleinere trost: op 20 december 2023 ontvangt de ZDF een nieuwe aanbieding van „Bares for Rares XXL“ voor de beste levertijd. Johannes B. Kerner komt als stergast op Schloss Drachenburg, waar de handelaars verkocht zullen worden.

