De Metropolitan Opera in New York City moet meer dan 200.000 dollar betalen aan de Russische zangeres Anna Netrebko voor meer dan een dozijn geannuleerde optredens. De stersopraan nam afscheid van de Met nadat ze weigerde gehoor te geven aan haar eis om de Russische president Vladimir Poetin te veroordelen vanwege het conflict in Oekraïne.

Een arbiter die was ingehuurd om een ​​betalingsgeschil tussen Netrebko en de opera op te lossen, ontdekte dat de zangeres recht had op $ 200.000, hoewel ze nog eens $ 400.000 aan vergoedingen weigerde die ze had gevraagd voor aanstaande optredens, meldde de New York Times vrijdag.

Netrebko was een van de best betaalde artiesten van de Met en verdiende een vergoeding van ongeveer $ 15.000 per show, maar werd gedwongen de banden met de opera te verbreken nadat deze had gezworen geen artiesten meer in dienst te nemen die de Russische president hebben gesteund na de aanval op Oekraïne. Hoewel de zanger zei dat ze “Veroordeelt uitdrukkelijk de oorlog tegen Oekraïne” slechts enkele dagen nadat het conflict vorig jaar uitbrak, was dat blijkbaar niet genoeg om de Met tevreden te stellen.









Dat concludeerde arbiter Howard C. Edelman “Er is geen twijfel (Netrebko) was een aanhanger van Poetin, zoals ze het recht had om te zijn,” maar voegde eraan toe dat dit was “Zeker geen morele schanddaden of op zichzelf waardig wangedrag.”

Edelman legde de zanger echter een boete van ongeveer $ 30.000 op voor wat hij zei “zeer ongepast” opmerkingen over enkele van haar tegenstanders, die ze bestempelde “menselijke shit” in een bericht op sociale media, woedend over haar geannuleerde optredens en aanvallen op andere Russische artiesten.

The Met gaf geen commentaar op bepaalde aspecten van de uitspraak, hoewel de algemeen directeur van de opera, Peter Gelb, later zijn beslissing om de zaken met de Russische zanger stop te zetten, verdedigde door te zeggen “We vonden het moreel niet juist om Netrebko iets te betalen, gezien haar nauwe band met Poetin.”

De betaling van $ 200.000 aan Netrebko was gebaseerd op een contractuele overeenkomst tussen de Met en zijn artiesten, bekend als ‘pay or play’, die vereist dat de opera artiesten vergoedt, zelfs als hun shows uiteindelijk worden afgeblazen.