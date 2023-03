Maandagavond zou vanuit de lucht de boeken in kunnen gaan als een van de meest gefotografeerde avonden. Een sterke geomagnetische storm aan de gang was, veroorzaakte een intense show van de heldere en kleurrijke aurora borealis die er bijzonder schitterend uitzag wanneer hij vanuit de stratosfeer halverwege de vlucht werd bekeken.

Om ervoor te zorgen dat iedereen aan boord van een Easyjet-vlucht van IJsland naar Manchester, Engeland, een glimp opving van dat dansende noorderlicht, maakte de piloot een kleine omweg en vloog het vliegtuig in een lus van 360 graden.

Een aantal passagiers plaatste de verbluffende resultaten op sociale media.

Vooral passagier Adam Groves was opgetogen over de manoeuvre.

“Een geweldige manier om een ​​speciale reis af te ronden waar ik mijn verloofde ten huwelijk heb gevraagd”, zei hij schreef op Twitter.

EasyJet reageerde niet direct op een verzoek om bevestiging en commentaar, maar de luchtvaartmaatschappij wel retweet de foto’s van Groves.

Piloten van andere vluchten voerden naar verluidt soortgelijke bochten uit om iedereen een beeld te geven van het geladen plasma van de zon dat in botsing komt met het magnetische veld van de aarde.

Enorm bedankt aan de piloot en bemanning @easyJet vlucht EZY6942 gaat vanavond van IJsland naar Edinburgh.👏🏻👏🏻 Een spectaculaire aurora steeg op en we werden allemaal getrakteerd op een volledige draai van 360° om er een beeld van te krijgen – niet je gemiddelde vlucht en een fabelachtig vriendelijke daad van dienstbaarheid! 🌌 pic.twitter.com/X0kIsq5k4Y — Clodagh Cremen (@Clodagh_C) 26 februari 2023

Schreeuw het uit naar de Edinburgh-crew van @easyJetnadat hij gisteravond Reykjavic had verlaten, belde de piloot via de radio ATC om toestemming te krijgen om een ​​lus terug te maken om alle passagiers de kans te geven het noorderlicht te zien… pic.twitter.com/vw8ijMBjbt — Sheeni (@sheenib) 20 februari 2023

Andere vliegtuigpassagiers in de regio vingen ook de lichten volledig op.

A NASA-astronaut op dinsdag ook gedeeld een “absoluut onwerkelijk” beeld van de show vanuit het internationale ruimtestation ISS.

De aurorale vertoning is het resultaat van op de aarde gerichte coronale massa-ejecties van de zon tijdens het weekend. De levendige tentoonstelling was een van de beste tot nu toe van de huidige zonnecyclus, die ergens in het midden van het decennium naar een piek in intensiteit toewerkt. Dit betekent dat er zeker meer kansen wachten om de hoogvliegende lichten te zien, vooral op hogere breedtegraden.