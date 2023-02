CNN

—



Wil je je verre geliefde een kus sturen? Een Chinees apparaat met warme, bewegende siliconen “lippen” lijkt precies het antwoord te hebben.

Het apparaat, geadverteerd als een manier om langeafstandskoppels “echte” fysieke intimiteit te laten delen, zorgt voor opschudding onder Chinese gebruikers van sociale media, die zowel intriges als geschokt hebben gereageerd.

Uitgerust met druksensoren en actuatoren, zou het apparaat een echte kus kunnen nabootsen door de druk, beweging en temperatuur van de lippen van een gebruiker na te bootsen.

Samen met de kussende beweging kan het ook het geluid dat de gebruiker maakt overbrengen.

Hoewel veel gebruikers van sociale media een grappige kant aan het apparaat zagen, bekritiseerden anderen het als “vulgair” en “griezelig”. Sommigen uitten hun bezorgdheid dat minderjarigen het zouden kunnen kopen en gebruiken.

“Ik begrijp (het apparaat) niet, maar ik ben volkomen geschokt”, zei een topcommentaar op Weibo.

Om een ​​kus te sturen, moeten gebruikers een mobiele telefoon-app downloaden en het apparaat aansluiten op de oplaadpoort van hun telefoon. Na het koppelen met hun partners in de app, kunnen koppels een videogesprek starten en replica’s van hun knuffels naar elkaar verzenden.

Een vergelijkbare uitvinding, de “Kissinger”, werd in 2016 gelanceerd door het Imagineering Institute in Maleisië. Maar het kwam in de vorm van een aanraakgevoelig siliconenkussentje, in plaats van realistisch ogende lippen.

Hoewel geadverteerd voor langeafstandsrelaties, stelt het Chinese apparaat gebruikers ook in staat om anoniem te paren met vreemden in de “kissing square” -functie van de app. Als twee vreemden succesvol bij elkaar passen en elkaar leuk vinden, kunnen ze vragen om kussen uit te wisselen.

Gebruikers kunnen hun knuffels ook “uploaden” in de app zodat anderen ze kunnen downloaden en ervaren.

Op de grootste online winkelsite van China, Taobao, hebben tientallen gebruikers hun beoordelingen gedeeld van het apparaat, dat 288 yuan (US $ 41) kost.

“Mijn partner geloofde eerst niet dat (op afstand) kussen mogelijk was, dus haar mond viel open toen ze het gebruikte … Dit is de beste verrassing die ik haar heb gegeven tijdens onze langeafstandsrelatie”, merkte een gebruiker op.

“Bedankt technologie.”