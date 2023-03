We hebben James Harden geïnterviewd omdat we denken dat je zijn keuzes voor deze prijzen leuk zult vinden. Sommige van de getoonde producten zijn van het merk J-Harden Wines van James. E! heeft gelieerde relaties, dus we kunnen een commissie krijgen als u iets koopt via onze links. Items worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie.

Als u op zoek bent naar hostingtips voor uw volgende bijeenkomst, Jacobus Verharden heeft u gedekt, vooral met de drankjes. Het merk J-Harden Wines van de NBA-ster heeft zojuist zijn eerste prosecco uitgebracht. Hij legde uit: “Het is perfect om mee te knallen en te feesten voor feestelijke gelegenheden. De energie en smaak sluiten perfect aan bij waar we naartoe proberen te gaan met het merk J-Harden.”

De speler van de Philadelphia 76ers legde uit: “Er is een ongelooflijk momentum met J-Harden geweest sinds we eind vorige zomer voor het eerst op de markt kwamen. We hebben nu drie wijnen in de wijncollectie, waaronder een California Cabernet Sauvignon, California Red Blend en nu een nieuwe Prosecco. “

In een exclusieve E! interview sprak James over J-Harden Wines, de prosecco en zijn must-haves voor hosting.