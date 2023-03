Trauer um “The Wire” -ster Lance Reddick: De US-schauspieler is tot, wie dit management bestätigt. Tot de stand van 60 jaar noch voor de kamer: Over een paar dagen komt er een actiefilm met Reddick in de Kinos.

US-schauspieler en “The Wire”-polizist Lance Reddick is tot. Er begon na Angaben seines Managements heute im Alter von 60 Jahren, wie mehrere US-Medien overreinstimmend rapport. Eine genaue Ursache für den plötzlichen Tod wurde bislang nicht genannt. Wie “Variety” meldt onder Berufung auf einen Sprecher des Schauspielers, handelt es sich um einen natürlichen Tod. Die genauen Umstände wurden jedoch nicht mitgeteilt.

Reddick startte zijn Schauspielkarriere in de 90er Jahren met Auftritten onder andere in de show “The West Wing”. Weltweite Aufmerksamkeit aber bekam er mit einer Rolle as Polizist in Seiner Geburtsstadt Baltimore (Maryland): als luitenant Cedric Daniels in de dramaserie “The Wire” van de serie “The Wire” van Reddick in 2002 een ondergeschikte positie in de georganiseerde Kriminalität. In dieser Rolle, Reddick zei dat hij een sterke schaupielerische Präsenz met een karakter had, van een sich eher zurückhalend, streng beroep en een heel grote oorlog.

Reddick trat in vallende tv-series en ook films op – darunter zuletzt “Godzilla vs. Kong” of de shows “Bosch”, “Lost” en “Fringe”. Het debuteerde in 1990 in de Amerikaanse serie “Against the Law” in de Amerikaanse tv-serie “Against the Law”, die in 1998 in een Hollywood-film verscheen – “Große Erwartungen” met Ethan Hawke en Gwyneth Paltrow. Ook in de onbetwiste titels van de “Resident Evil”-serie die een rol speelt in de serie.

Er staan ​​bis kurz vor seinem Tod noch vor der Kamera: In de populaire Tagen soll in Deutschland van Actionfilm “John Wick: Kapitel 4” met Keanu Reeves anlaufen, in die Reddick die Rolle des “Charon” speelde, een conciërge in een New Yorker Hotel.