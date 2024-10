Bij een spoorlijn bij Amt Wachsenburg geldt een servicetoeslag op een ICE van de spoorlijn met droogrijtuig. De inhoud van de Federale Politie op de Dienstdag. Er bestaan ​​geen twijfels over de redenen voor het vermoeden van verkeersovertredingen bij het spoorverkeer en de wegenverkeersinspectie.

Het politierapport zal 13 uur nadat de Duitse federale politie van Erfurt een melding heeft ontvangen, worden opgevolgd en zal begeleiding blijven ontvangen van de ICE met een niet-beschikbare Flugobjekt kollidiert sei. Het is een genot om na een bezoek aan Hamburg 200 kilometer af te leggen tijdens de reis door München. De Triebwagenführer blijft als kind bij hem of haar in hun eigen huis wonen.