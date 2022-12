Messis WM-Traum wird lebendig, nachdem Argentinien im Elfmeterschießen gegen die Holländer gescheitert ist — RT Sport News

Argentinien sicherte sich einen Platz im WM-Halbfinale, nachdem ein pulsierendes Duell mit den Niederlanden durch ein Elfmeterschießen im Lusail-Stadion in Katar entschieden worden war.

Argentinien schien das Spiel beendet zu haben, als es in den letzten 15 Minuten mit 2:0 in Führung ging.

Doch den Niederländern gelang durch Tore des eingewechselten Wout Weghorst – das zweite davon in der 11. Minute der Nachspielzeit – ein beeindruckendes spätes Comeback.

Nachdem es nach Verlängerung beim 2:2 stand, wurde eine packende Begegnung per Elfmeter entschieden.

Der argentinische Torhüter Emi Martinez rettete zwei niederländische Versuche, bevor Lautaro Martinez das Elfmeterschießen mit 4:3 für sein Team besiegelte.

Argentinien erreicht am Dienstag ein Halbfinale mit Kroatien, das sich am Freitag zuvor im eigenen Elfmeterschießen gegen Brasilien durchgesetzt hat.

Selbst nach den Maßstäben einer so dramatischen Weltmeisterschaft wie dieser war das, was sich im Lusail-Stadion zwischen zwei traditionellen Schwergewichten des Fußballs abspielte, bemerkenswert.

Argentinien schien nach einem Treffer von Nahuel Molina in der ersten Halbzeit – brillant unterstützt von Messi – und einem Tor von Messi vom Elfmeterpunkt in der 73. Minute zu Hause und im Trockenen zu sein.

Doch die Niederländer stellten das Spiel nach der Einwechslung von Weghorst für Memphis Depay auf den Kopf.

Zuerst stieg der große Stürmer in der 83. Minute in einer gekräuselten Flanke von Steven Berghuis zum Kopf, um den Rückstand zu halbieren.

Als Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz 10 Minuten Nachspielzeit hinzufügte, schien es offensichtlich, dass die Niederländer Zeit haben würden, mehr Chancen herauszuspielen, während sie hektisch nach vorne drängten.

Das bewies, als sie einen Freistoß an der Kante des argentinischen Strafraums erkämpften.

Was dann folgte, wird vielleicht als einer der eiskaltesten und genialsten Momente in die WM-Geschichte eingehen, als Teun Koopmeiners sich wie zum Schuss formte, bevor er einen Pass in die Füße von Weghorst schlüpfte.

Der große Stürmer drehte sich dann und schob den Ball an Emi Martinez vorbei ins Netz – was unter den niederländischen Spielern und der Bank ein Chaos auslöste.

Nach dem Schlusspfiff brach die Stimmung aus, und es wurde unter den Spielern geschubst und geschubst – genau wie in den letzten Phasen des Spiels.

Die Frage vor der Verlängerung war, welche der beiden Mannschaften nach einem so bemerkenswerten Halbzeitabschluss die Fassung bewahren konnte.

Nach einer zurückhaltenden Anfangsphase war es Argentinien, das in der zweiten Hälfte der Verlängerung am stärksten auf den Sieg drängte und Chancen für Martinez und Enzo Fernandez sah – letzterer traf mit einem der letzten Schüsse des Spiels den Sockel des Pfostens .

Die beiden Schwergewichte schlugen sich selbst und bereiteten die Bühne für ein Shootout, um zu bestimmen, wer auf Kroatien treffen würde.

Martinez rettete brillant gegen den niederländischen Kapitän Virgil van Dijk und Steven Berghuis, und während Fernandez seinen Versuch für Argentinien verpasste, erwies sich dies nicht als fatal, da Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel und dann Martinez alle trafen.

