Messi überrascht mit Aussage zur WM 2026

Nun gibt es jedoch Anzeichen für einen Sinneswandel. „Nach der Weltmeisterschaft sah es so aus, als würde ich in den Ruhestand gehen, aber das Gegenteil war der Fall. Jetzt möchte ich mehr denn je dabei sein“, verriet der achtmalige Ballon d’Or-Gewinner in einem Interview Stern+.

Natürlich weiß auch Messi, dass er – wie jeder Mensch – nicht vor dem Älterwerden gefeit ist. „Ich werde in einem Alter ankommen, das es mir normalerweise nicht erlauben würde, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen“, sagte er. Messi wäre zum Zeitpunkt des Turniers 2026 bereits 39 Jahre alt. Damit wäre er drei Jahre jünger als der legendäre Roga Milla bei der Weltmeisterschaft 1994, aber immer noch einer der ältesten Feldspieler aller Zeiten.

Deshalb ist es für Messi wichtig, die nahe Zukunft im Fokus zu behalten. Im Juni 2024 findet die Copa America schließlich in den USA statt. Für die Argentinier geht es wie zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft um die Titelverteidigung.