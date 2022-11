Messi schlägt zu, um Argentiniens WM-Hoffnungen am Leben zu erhalten — RT Sport News

Der argentinische Kapitän erzielte ein Tor, als sein Team in Katar einen entscheidenden Sieg gegen Mexiko errang

Argentinien hat seine Chancen auf das Erreichen der K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft in Katar wiederbelebt, als die Tore von Lionel Messi und Enzo Fernandez ihnen einen 2:0-Sieg gegen Mexiko bescherten.

Nach einer Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien in einer der größten Überraschungen in der WM-Geschichte wusste Argentinien, dass eine Wiederholung gegen Mexiko ihre Hoffnungen in Katar zunichte machen würde, während ein Unentschieden ihr Schicksal ebenfalls an einem seidenen Faden hängen lassen würde.

Am Ende war es erneut Messi, der in der 64. Minute ein Tor erzielte, bevor Fernandez in der Schlussphase einen brillanten zweiten Platz erzielte.

Nachdem Polen am Samstag zuvor Saudi-Arabien mit 2:0 besiegt hatte, geht es in Gruppe C am Mittwoch zu einem spannenden Finale, wenn die Polen gegen Argentinien spielen und Mexiko gegen die Saudis antritt.

Polen führt derzeit mit vier Punkten, während Argentinien und Saudi-Arabien mit drei Punkten und Mexiko mit einem Punkt das Schlusslicht aus ihren beiden Spielen sind.

Dass Argentinien am Leben bleibt, ist zum Teil auch seinem Kapitän Messi zu verdanken, der den Rekord von Diego Maradona von 21 Einsätzen bei Weltmeisterschaften für sein Land eingestellt hat.

Die raue Atmosphäre auf den Tribünen im Lusail Stadium wurde zunächst nicht von der Action auf dem Spielfeld in der ersten Halbzeit übertroffen, als beide Teams Schwierigkeiten hatten, Chancen zu kreieren.

Der mexikanische Flügelspieler Alexis Vega prüfte den argentinischen Torhüter Emi Martinez kurz vor der Pause mit einem Freistoß, während Messi fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit einen eigenen Freistoß aus einer scheinbar aussichtsreichen Position über die Latte lenkte.

Aber der zweimalige Turniersieger Argentinien begann zu pressen und der Durchbruch kam kurz nach der vollen Stunde durch seinen Talisman.

Messi sammelte den Ball am Rand des Strafraums und schlurfte, um Platz zu machen, bevor er einen flachen Schuss in die untere Ecke schickte, außerhalb der Reichweite des verzweifelten mexikanischen Torhüters Guillermo Ochoa.

Die Menge brach aus, als Messi jubelnd die Arme in die Luft jagte, wohl wissend um die Größe eines Tores, das die WM-Hoffnungen von Lionel Scalonis Team neu entfachte.

Mexiko konnte nicht den Anschein eines Comebacks erwecken, und der eingewechselte Fernandez verdoppelte die argentinische Führung in der 87. Minute, als der Mittelfeldspieler einen Pass von Messi direkt im Strafraum abfing und einen hervorragenden Schuss ins lange Eck schoss.

Der 35-jährige Messi hat bereits gesagt, dass dies sein WM-Abgesang sein wird.

Obwohl er letztes Jahr seinen Hoodoo mit Argentinien mit dem Gewinn der Copa America beendete, bleibt die Weltmeisterschaft eine eklatante Auslassung in einem glänzenden Lebenslauf, in dem er alle möglichen Auszeichnungen auf Vereinsebene sowie sieben Ballon d’Or-Kronen gewonnen hat.

Messi und Argentinien werden erleichtert aufatmen, dass sie vor der letzten Runde der Gruppe C-Spiele in Katar an einem weiteren Tag kämpfen werden.