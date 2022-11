Messerstiche an der Universität von Idaho: Studenten kehren aus der Pause auf den Campus zurück, ohne dass sie bei vierfachen Morden festgenommen wurden

CNN

—



Es wird erwartet, dass Studenten der University of Idaho am Montag aus der Thanksgiving-Pause auf den Campus zurückkehren, obwohl kein Verdächtiger oder Verhaftung wegen des stechenden Todes von vier Studenten in einem Haus außerhalb des Campus vorliegt.

Doch da ein Killer auf freiem Fuß ist, ist unklar, wie viele Schüler tatsächlich für die letzten zwei Unterrichtswochen vor der Winterpause nach Moskau, Idaho, zurückkehren werden. Der Präsident der Universität von Idaho, Scott Green, räumte letzte Woche ein, dass einige Studenten nicht zurückkehren wollten, bis ein Verdächtiger in Haft ist.

„Daher wurde die Fakultät gebeten, persönliche Unterrichts- und Fernlernoptionen vorzubereiten, damit jeder Student seine Methode des Engagements für die letzten zwei Wochen des Semesters wählen kann“, schrieb er in einer Erklärung.

Die Universität hat für Mittwoch eine Mahnwache zum Gedenken an die Opfer angesetzt.

Seit den Morden sind zwei Wochen vergangen, und Dutzende Ermittler auf lokaler, bundesstaatlicher und bundesstaatlicher Ebene arbeiten immer noch daran, herauszufinden, wer den brutalen Angriff ausgeführt hat. Die Ermittler müssen noch einen Verdächtigen identifizieren oder eine Waffe finden – vermutlich ein feststehendes Messer – und haben mehr als 1.000 Hinweise durchgesehen und mindestens 150 Interviews geführt.

Die vier Studenten – Ethan Chapin, 20; Kaylee Goncalves, 21; Xana Kernodle, 20; und Madison Mogen, 21 – wurden am 13. November in einem Haus außerhalb des Campus in Moskau erstochen aufgefunden. Die Morde haben die Campusgemeinde und die Stadt mit etwa 25.000 Einwohnern verunsichert, die seit 2015 keinen Mord mehr gesehen hatte.

Die Polizei sagte, sie glaube, die Morde seien „gezielt“ und „isoliert“ gewesen, habe aber keine Beweise veröffentlicht, die diese Analyse untermauern. Sie sagten auch zunächst, es bestehe keine Bedrohung für die Öffentlichkeit – zogen diese Zusicherung aber später zurück.

„Wir können nicht sagen, dass es keine Bedrohung für die Gemeinde gibt“, sagte Polizeichef James Fry Tage nach den Morden.

Die Behörden sagten, sie hätten die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass mehr als eine Person an den Messerstechereien beteiligt sein könnte.

In der Zwischenzeit teilte eine ehemalige Studentin Paula Reid von CNN am Sonntag mit, dass sie mehr als 19.000 US-Dollar gesammelt habe, um persönliche Alarmanlagen zu kaufen und an Studenten zu verteilen, um die Sicherheit auf dem Campus zu erhöhen.

„Es war auf die bestmögliche Weise völlig überwältigend“, sagte die ehemalige Studentin Kelly Uhlorn. „Etwas, das so sehr, sehr klein begann, ist gerade explodiert und es ist erstaunlich zu sehen, wie die Community so zusammenkommt.“

Bisher konnten die Ermittler anhand der am Tatort gesammelten Beweise und der Fülle von Hinweisen und Interviews einen groben Zeitplan und eine Karte der letzten Stunden der Gruppe zusammenstellen.

In der Nacht der Morde waren Goncalves und Mogen in einer Sportbar, und Chapin und Kernodle wurden auf einer Burschenschaftsparty gesehen.

Die Ermittler glauben, dass alle vier Opfer in der Nacht der Messerstechereien um 2 Uhr morgens in das Haus zurückgekehrt waren. Zwei überlebende Mitbewohner seien in dieser Nacht ebenfalls in Moskau ausgegangen, teilte die Polizei mit, und seien um 1 Uhr morgens ins Haus zurückgekehrt

Die Polizei sagte zuvor, Goncalves und Mogen seien um 1:45 Uhr nach Hause zurückgekehrt, aber sie hätten die Zeitleiste am Freitag aktualisiert und gesagt, dass digitale Beweise zeigten, dass das Paar um 1:56 Uhr zurückgekehrt sei, nachdem es einen Imbisswagen besucht und von einer „privaten Party“ nach Hause gefahren worden sei. ”

Am nächsten Morgen riefen zwei überlebende Mitbewohner „Freunde in die Residenz, weil sie glaubten, dass eines der Opfer im zweiten Stock ohnmächtig geworden war und nicht aufwachte“, sagte die Polizei in einer Pressemitteilung. Jemand rief um 11:58 Uhr vom Haus aus die Notrufnummer 911 an, indem er eines der überlebenden Mitbewohner benutzte.

„Der Anruf hat eine bewusstlose Person gemeldet“, sagte der Moskauer Polizeihauptmann Roger Lanier am Mittwoch. „Während dieses Anrufs sprach der Dispatcher mit mehreren Personen, die vor Ort waren.“

Als die Polizei eintraf, fanden sie zwei Opfer im zweiten Stock und zwei Opfer im dritten Stock. Laut Polizei gab es keine Anzeichen von Einbruch oder Beschädigung.

Die Ermittler glauben nicht, dass die beiden überlebenden Mitbewohner an den Todesfällen beteiligt waren.

Ein Gerichtsmediziner stellte fest, dass die vier Opfer jeweils mehrfach erstochen wurden und wahrscheinlich schliefen, als die Angriffe begannen. Laut dem Gerichtsmediziner von Latah County hatten einige der Studenten Abwehrverletzungen.

Laut Polizei wurden mindestens 113 physische Beweisstücke gesammelt, etwa 4.000 Tatortfotos gemacht und mehrere 3-D-Scans des Hauses angefertigt. Die Ermittler sammelten auch den Inhalt von drei Müllcontainern auf der Straße, falls sie Beweise hatten.

Um die Waffe zu finden, kontaktierten die Ermittler lokale Unternehmen, um festzustellen, ob ein Messer mit feststehender Klinge gekauft worden war.

Mehr als 260 digitale Einreichungen, die Fotos und Videos enthalten könnten, wurden von der Öffentlichkeit an ein FBI-Hinweisformular übermittelt, teilte die Moskauer Polizeibehörde in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Die Abteilung bittet um Hinweise oder Videoaufnahmen der Orte, an denen die Opfer in dieser Nacht waren, auch wenn darin keine erkennbare Bewegung oder Inhalt zu sehen ist.

„Detektive suchen auch nach zusätzlichen Tipps und Überwachungsvideos von ungewöhnlichem Verhalten in der Nacht vom 12. November bis in die frühen Morgenstunden des 13. November, als Kaylee und Madison in der Innenstadt von Moskau waren und während Ethan und Xana im Haus von Sigma Chi waren“, heißt es in der Pressemitteilung sagte.

Darüber hinaus hat der Gouverneur von Idaho, Brad Little, bis zu 1 Million US-Dollar an staatlichen Notfallfonds bereitgestellt, um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen, teilte die Staatspolizei mit.

Während sich die Wochen ohne einen namentlich genannten Verdächtigen oder bedeutende Fortschritte in dem Fall hinziehen, ist eine Flut von Gerüchten über die Morde aufgetaucht. Die Moskauer Polizei ging am Freitag in einer Pressemitteilung auf das Problem ein und versuchte, einen Teil des Hörensagens zu unterdrücken.

„Es gibt Spekulationen ohne sachliche Grundlage, die Ängste der Gemeinschaft schüren und falsche Fakten verbreiten. Wir empfehlen, auf offizielle Veröffentlichungen zu verweisen, um genaue Informationen und aktualisierte Fortschritte zu erhalten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mehrere Personen wurden vorerst als Verdächtige ausgeschlossen, teilte die Polizeibehörde mit, darunter:

Die beiden überlebenden Mitbewohner.

Andere Leute im Haus, als 911 gerufen wurde.

Die Person, die Goncalves und Mogen nach Hause gefahren hat.

Ein Mann, der in einem Überwachungsvideo von einem von Goncalves und Mogen besuchten Imbisswagen zu sehen ist.

Ein Mann, den Goncalves und Mogen in den Stunden vor ihrem Tod „zahlreich“ anriefen.

Die Polizei sagte auch, dass Berichte, dass die Opfer gefesselt oder geknebelt waren, ungenau seien und betonte, dass die Identität des Anrufers des Notrufs nicht veröffentlicht wurde.