In Mecklenburg-Vorpommern is een Polizist met een Messer angegriffen en schwer verletzt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei einen Mann erschossen. Er zijn enkele politici met een mes die bang is en schwer verletzt haben.

Jarmen – Bei einem Messerangriff auf einen Polizisten in Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern ist der mutmassliche Täter erschossen. De angegriffene Beamte wurde bei der Tat am Freitagabend schwer verletzt en in een Krankenhaus, wie de Polizei miteilte. Der 32 jaar Duitse Tatverdächtige sei aufgrund der Schwere seiner Verletzungen is overleden. Weitere Einzelheiten waren niet duidelijk. dpa