Der Messaging-Dienst Telegram wird künftig IP-Adressen und Handynummern von Nutzern, die illegale Inhalte verbreiten, an die Justiz weitergeben. „Wir haben klargestellt, dass die IP-Adressen und Telefonnummern derjenigen, die gegen unsere Regeln verstoßen, auf legitime Anfrage an die zuständigen Behörden weitergegeben werden können“, erklärte Telegram-Chef Pavel Durow in einem Post auf der Plattform. „In den letzten Wochen hat ein engagiertes Moderatorenteam mithilfe von KI die Telegram-Suche deutlich sicherer gemacht. Alle problematischen Inhalte, die wir bei der Suche identifiziert haben, sind nicht mehr zugänglich“, ergänzte Durow. Nutzer, die dennoch auf illegale Inhalte stoßen, sollen diese an @SearchReport melden auf Telegramm Bericht.

Telegram hat sich seit seiner Gründung 2013 als Alternative zu US-Plattformen etabliert. Der Onlinedienst weigert sich grundsätzlich, Nutzerdaten an Behörden herauszugeben. Ausnahmen gibt es bislang nur für Fälle, in denen die Betroffenen von einem Gericht als Terrorverdächtige eingestuft wurden.

Pawel Durov in Frankreich festgenommen

Durow wurde Ende August in Frankreich festgenommen. Die französische Justiz wirft dem 39-jährigen Milliardär unter anderem vor, nicht genug gegen die Verbreitung krimineller und extremistischer Inhalte auf Telegram unternommen zu haben. Durow wurde gegen Kaution freigelassen, darf Frankreich vorerst aber nicht verlassen.

In einer Stellungnahme Anfang September sagte er, es sei „überraschend“, dass er für die Inhalte verantwortlich gemacht werde, die andere Menschen auf seiner Plattform teilen. Allerdings räumte er ein, dass die rasant steigende Zahl der Nutzer des Onlinedienstes „Wachstumsschmerzen verursacht, die es Kriminellen leichter machen, unsere Plattform zu missbrauchen“. Er habe es sich deshalb zum persönlichen Ziel gemacht, „die Dinge in dieser Hinsicht deutlich zu verbessern“.