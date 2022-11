Messen: Sportartikelmesse Ispo beginnt: Ausstellerrückgang

Am Eröffnungstag der Sportartikelmesse Ispo 2020 betrachten Besucher Skimodelle am Stand eines Ausstellers. Foto

Die Sportindustrie hat in den letzten Jahren von einem fast globalen Fitnesstrend profitiert. Jetzt sind die Aussichten für die Zukunft viel ungewisser.

In unsicheren Zeiten für die Sportartikelbranche beginnt am Montag die alljährliche Fachmesse Ispo in München. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kann Europas wichtigste Sportmesse wieder ohne Sonderauflagen stattfinden. Doch die Zahl der Aussteller ist stark geschrumpft. Vor Beginn der Corona-Pandemie waren es im Rekordjahr 2019 knapp 3.000; in diesem Jahr sind es nach Angaben der Münchner Messegesellschaft nur noch 1.500.

Der Wintersport steht traditionell im Mittelpunkt der Ispo. Eine große Frage für die Sportindustrie und den Handel ist, ob und wie lange der durch die Corona-Pandemie befeuerte Sport- und Fitnesstrend anhält. In diesem Jahr sind die Verkaufszahlen in Deutschland vor allem im Online-Handel eingebrochen. Laut Markt- und Verbraucherforschern führen die hohe Inflation und der damit verbundene Anstieg der Lebenshaltungskosten dazu, dass die Menschen bei nicht lebensnotwendigen Ausgaben sparen.

dpa