Mit seinem Vorstoß für einen höheren Spitzensteuersatz überzeugte Friedrich Merz schnell die SPD. Doch der FDP-Chef ist vom schwarz-roten Bündnis wenig begeistert. Lindner wirft Merz zudem vor, sich verrechnet zu haben.

Finanzminister Christian Lindner hat den CDU-Vorschlag für eine Reform des Spitzensteuersatzes klar abgelehnt. „Wir müssen mit dem vorhandenen Geld besser auskommen und dürfen nicht über Erhöhungen nachdenken“, sagte der FDP-Chef im ARD-„Bericht aus Berlin“. Er ist der Ansicht, dass die Belastung eher verringert als erhöht werden sollte.

Am Wochenende brachte CDU-Chef Friedrich Merz das Thema zur Sprache, dass der Spitzensteuersatz erst ab einem höheren Einkommen greifen könne und deshalb erhöht werden könne. „Die Rechnung von Herrn Merz geht nicht auf“, sagte Lindner. Der Finanzminister errechnete, dass der Spitzensteuersatz von derzeit 42 Prozent auf 57 Prozent angehoben werden müsste, wenn er erst ab einem Einkommen von 80.000 Euro gelten würde. Sie greift derzeit ab einem Einkommen von 63.000 Euro. „Das würde unsere wirtschaftliche Entwicklung wirklich abwürgen“, sagte Lindner. „Und im Übrigen wäre es auch ungerecht: Mehr von dem, was man verdient hat, an den Staat abzugeben, als man behalten darf, hat nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun.“

Der CDU-Chef sagte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“: „Auch Menschen, die nur etwas mehr als der Durchschnitt verdienen, erleben eine enorme Belastung durch Zölle und Steuern. Wir müssen die Belastungskurve abflachen, denn Leistung muss sich lohnen. Ob das Wenn.“ Der Spitzensteuersatz beträgt dann 42 oder 45 Prozent, das spielt keine Rolle.“ Es sei wichtig, den Mittelstand zu entlasten, argumentierte Merz.

Linnemann für große Steuerreform

Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann stimmte zu und sagte, es sei einfach nicht fair, dass die Mittelschicht den Spitzensteuersatz zahle. „Angetrieben durch die hohen Inflationsraten gerät die Steuergerechtigkeit in Deutschland in Schwierigkeiten. Zentrales Element dieser Steuerreform muss eine breite Entlastung der Mitte dieses Landes sein.“ Deutschland brauche „dringend“ eine große Steuerreform. Dafür muss zunächst der sogenannte Mittelschichtbauch abgeflacht werden. Der Spitzensteuersatz dürfte deutlich später als rund 63.000 Euro greifen. Würde es nur auf 80.000, 90.000 oder 100.000 Euro angehoben, gäbe es eine Entlastung für die breite Mitte dieses Landes, sagte Linnemann.

Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach sich für eine Reform des Spitzensteuersatzes aus: „Die SPD kämpft für eine aufkommensneutrale Einkommensteuerreform. Wir wollen 95 Prozent der Arbeitnehmer im Land entlasten und im Gegenzug „Spitzensteuersatz für die obersten fünf Prozent moderat erhöhen. Der Spitzensteuersatz würde daher nur für deutlich höhere Einkommen gelten als bisher“, sagte er dem „Tagesspiegel“.