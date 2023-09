In der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ ließ er jedoch offen, wie dies erreicht werden soll und ob dies eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters bedeutet.

„Wir sollten nicht in die alte Debatte verfallen, ob wir mit 67 oder 70 in Rente gehen“, sagte Merz. „Besser wäre es, die steigende Lebenserwartung in zusätzliche Arbeit und zusätzliche Renten aufzuteilen. Und es muss sich finanziell lohnen, länger zu arbeiten.“ Er sagte nichts anderes.

Merz kritisiert Aktienrente

Allerdings kritisierte Merz den von der FDP vorangetriebenen Koalitionsplan für eine Aktienrente. Ein stetig wachsender Milliardenbetrag aus Staatskrediten soll in den Kapitalmarkt investiert werden. Mit den Einkünften sollen zukünftige Erhöhungen der Rentenbeiträge abgemildert werden.

„Wir brauchen eine kapitalgedeckte Altersvorsorge als weitere Säule, aber das hat in der gesetzlichen Rente keinen Platz“, sagte Merz. „Was die Regierung mit ihren Aktienmieten macht und auf Kredite spekuliert, das sind Hedgefonds-Methoden. Und die Einnahmen daraus werden nicht einmal ausreichen, um die Renten für die Dauer einer zweistündigen Fraktionssitzung zu bezahlen.