CDU-Chef Friedrich Merz drängt darauf, andere Länder zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, um Abschiebungen dorthin zu erleichtern. „Das Grundrecht auf Asyl hat Grenzen in der Anerkennung der tatsächlichen Asylgründe“, sagte Merz, der auch Unionsfraktionsvorsitzender im Bundestag ist, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Moldawien, Georgien, Tunesien, Marokko, Algerien und Indien sind Herkunftsländer mit Anerkennungsraten im Promillebereich. Diese Länder müssen als sichere Herkunftsländer anerkannt werden, damit wir sie sofort zurückführen können.“

Die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) will Georgien und Moldawien zumindest in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten aufnehmen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedete das Kabinett am Mittwoch. Allerdings steht die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat noch aus.

Im sicheren Staat darf es keine regelmäßige Verfolgung geben

Sichere Herkunftsländer sind Länder, in denen grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass es weder zu Verfolgung noch zu unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung kommt und dem betreffenden Ausländer daher in seinem Heimatland kein ernsthafter Schaden droht.

Dies gilt derzeit für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Ghana, Senegal, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Kosovo und Montenegro.

FDP lehnt Merz‘ Forderungen ab

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Stephan Thomae, wies die Behauptung von Merz zurück. „Die Einstufung Georgiens und Moldawiens als sichere Herkunftsländer ist ein wichtiger Schritt zur Eindämmung irregulärer Migration“, sagte er außerdem den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Parallel dazu sollten mit diesen beiden Ländern Migrationsabkommen abgeschlossen werden. „Das sollte vorerst unser Fokus sein, bevor andere Länder in Betracht gezogen werden können.“

Merz spricht von „zweiter großer Flüchtlingskrise“

CDU-Chef Merz warf den Grünen in der Ampel-Koalition vor, die Ausweisung anderer sicherer Herkunftsstaaten zu blockieren. Merz wies darauf hin, dass es nun „die zweite große Flüchtlingskrise nach 2015/2016“ gebe. „Das ist eine enorme Belastung. Die Kommunen können das nicht mehr leisten, und der Bund muss das endlich ernst nehmen.“