De federale regering heeft tegen 2023 een nachtploeg op de weg gezet. Dergelijke schulden werden niet geaccepteerd. Till Valentin Meickmann is een expert op het gebied van nationaal recht en spraak in het World TV-interview over de federale regering.

CDU-chef Friedrich Merz heeft de Ampel-Regierung met een mogelijke klacht bij het Federale Constitutionele Hof, die in 2024 voor de Haushalt zal verschijnen met de Ausrufen een neuten Notlage wieder die Schuldenbremse aussetzen.

Voor het Huis 2023 zullen we een manier vinden om op onze manier te reguleren, ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan de eisen van Merz am Montag in Berlijn. Er is geen manier om te overleven tot 2024 en er zal nog steeds geen manier zijn om dit probleem het hoofd te bieden. “Wij zijn bereid op hen te vertrouwen”, zei hij toen hij de Ampel verliet bij de Special Forces van de Bundeswehr. Erwarte, dass der Kanzler am Dienstag in signal Regierungserklärung wesentliche Teile signal Regierungspolitik korigiere.

Merz schloss ich der Auffassung von CSU-Chef Markus Söder an, dass es Newwahlen wordt sollte. “Uw toekomstige regelgeving zal beter zijn voor Duitsland”, zei de CDU-chef. De Europawahl is een möglicher Zeitpunkt. CSU Landesgruppen-chef Alexander Dobrindt maakte duidelijk dat de Unie dit niet zou bereiken, zelfs niet als er een hervorming van de Schuldenbremse zu zou plaatsvinden. „Met onze inzet voor een verandering in de schuldenlast“ werd gesteld dat er extra investeringen in de CDU en CSU zouden zijn als gevolg van een verandering en daaropvolgende investeringen.

Dit zijn de groene en politieke economieën van de SPD die verband houden met de huidige huishoudelijke problemen. SPD-partijleider Rolf Mützenich is kritisch, omdat de oppositie niet openstaat voor kritiek, maar een constructieve rol wil spelen.