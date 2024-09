Een vrouw van 79 jaar leefde tijdens haar leven in een brand in een gezinswoning in Berlijn-Köpenick. Wie dat Politie kwaliteit, merkte op dat de bewoners van de dienst een goede werkomgeving hebben, zoals het keukenraam en het comfort van de keuken. Zo begin je met het eerste verlies. Brandweerlieden werden blootgesteld aan het vuur en verhinderden verdere evacuatie. In het huis kun je dan in de woonkamer wonen en kun je genieten van de rust en stilte van de brandweer. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizei an.

