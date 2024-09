Merk op Autobahn: Brenner Autotransporter op A2 bij Bielefeld – Sperrung

Wegen op de weg Autotransporters op de A2 bei Bielefeld ist die Fahrtrichtung Dortmund am späten Nachmittag beperrt be. Na de eerste informatie van politie en leger blijven ze niet achter.

De dag nadat de eerste erkenningen binnen het bereik van de Führerhuizen tot stand kwamen, nadat een spreker van de Polizei. Aufgrund der Loescharbeiten sei die A2 zwischen den Schlussstellen Ostwestfalen-Lippe en Bielefeld-Ost in Fahrtrichtung Dortmund worden geblokkeerd.

Kilometers langere Stau in Fahrtrichtung Dortmund

Laut Feuerwehr dat verbrandt nog steeds de helft van de beladen auto’s. De brandweer beschikt over 60 Einsatzkraften voor Ort. De autotransporter werd met een zware lading afgevoerd. De Feuer is onder controle, het verhaal is een Sprecher der Feuerwehr.

Durch die Sperrung in Fahrtrichtung Dortmund kijk eens naar het beleid van een kilometer langer Stau. De oorlog van de Ursache des Feuers is niet begonnen. Over de brand van de autotransporters en de slagbomen met meer berichten in de media.

