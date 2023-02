Merih Demiral: Turkse voetballer werkt samen met Ronaldo, Messi en Mbappé voor geldinzamelingsactie voor de aardbeving in Turkije

CNN

Na de aardbeving van deze maand die Turkije en Syrië schokte, organiseert de Turkse voetbalster Merih Demiral een inzamelingsactie om de slachtoffers van de verwoesting in zijn thuisland te steunen.

Demiral, die speelt voor de Italiaanse Serie A-club Atalanta, veilt truien en tenues van supersterren zoals Cristiano Ronaldo en WK-winnaars Lionel Messi en Gigi Buffon om overlevenden van de dodelijke aardbeving, waarbij tienduizenden mensen om het leven kwamen, te steunen.

De 24-jarige Demiral vertelde CNN’s Patrick Snell dat hij al had gedoneerd aan de aardbevingsfondsen van Turkije, maar zich gedwongen voelde om de inzamelingsactie te organiseren.

“Ik dacht dat ik iets meer moest doen… het was nodig om het bewustzijn van mensen in Italië, Europa, Amerika, over de hele wereld te vergroten”, vertelde Demiral aan CNN.

Sinds de aardbeving met een kracht van 7,8 op 6 februari zijn in heel Turkije en Syrië meer dan 48.000 mensen om het leven gekomen. Ondertussen leven bijna 900.000 mensen in tenten en containers in Turkije als gevolg van de ramp en de daaropvolgende bevingen, volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Demiral besloot de gesigneerde truien van beroemde spelers te veilen om geld in te zamelen om de slachtoffers van de ramp te steunen, en riep aanvankelijk de hulp in van voormalig Juventus-teamgenoot Ronaldo.

“Ik belde mijn vriend Cristiano, ik sprak met hem en hij zei dat hij ook heel verdrietig was”, zei hij, eraan toevoegend dat de Portugese ster een “heel speciale man” is.

“Ik was hem aan het schrijven, ik legde hem uit wat er in Turkije is gebeurd, en hij zei dat hij ook verdrietig was.”

Met toestemming van Ronaldo besloot Demiral een gesigneerd shirt te verkopen dat de voetbalster hem twee jaar eerder cadeau had gedaan, terwijl Ronaldo ervoor zorgde dat een extra shirt van zijn nieuwste club, de Saoedi-Arabische club Al Nassr, werd opgestuurd en verkocht.

“In Turkije houden ze zoveel van hem”, voegde hij eraan toe.

Demiral’s campagne kreeg snel grip en al snel hadden zijn andere voormalige Juventus-teamgenoten Leonardo Bonucci en Paulo Dybala aangeboden om bij te dragen, samen met de Italiaanse doelman Buffon.

“Bijna iedereen wil deze campagne steunen”, zei Demarial.

Demiral tikte ook Manchester City-middenvelder İlkay Gündoğan aan, die hem hielp om truien van Erling Haaland en Kevin De Bruyne te bemachtigen, terwijl Paris Saint-Germain-doelman Gianluigi Donnarumma hem hielp om shirts van Messi, Neymar en Kylian Mbappé te bemachtigen.

Zondag zei de Turkse rampenbestrijdingsautoriteit dat het bijna twee weken na de aardbeving de meeste zoek- en reddingsoperaties had beëindigd. Deskundigen zeggen dat de overlevingskansen van mensen die zo ver in de ramp in het puin vastzitten, onwaarschijnlijk zijn.

Pogingen om overlevenden terug te halen werden belemmerd door een koude winterperiode in door aardbevingen getroffen regio’s, terwijl de autoriteiten worstelen met de logistieke uitdagingen van het vervoeren van hulpgoederen naar het noordwesten van Syrië te midden van een acute humanitaire crisis, verergerd door jarenlange oorlog.

Op foto’s: Dodelijke aardbeving treft Turkije en Syrië

Grote naschokken hebben de regio nog steeds getroffen: een naschok met een kracht van 6,3 trof maandag de zuidelijke provincie Hatay in Turkije, nabij de Syrische grens, en 90 naschokken volgden, waarvan de grootste werd geregistreerd met 5,8.