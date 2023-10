ICHIm Dorf Mezawan an der Nordgrenze Armeniens, so weit nördlich, dass man per SMS in Georgien willkommen geheißen wird, wurden nach offiziellen Angaben 67 Flüchtlinge aus Arzach, dem armenischen Namen Berg-Karabachs, gebracht. Verwandte von mir leben im Dorf, sie haben mir geschrieben, dass sie neue Nachbarn haben, eine Familie mit zwei Kindern, eines zehn und das andere zwölf Jahre alt. Während des Videoanrufs antwortete der zwölfjährige Arturik auf meine Frage „Wie geht es dir?“: „Babati“, in einem armenischen Dialekt, den ich nicht kenne. Arturiks Stimme war stark, er schien zu sagen: „Mir geht es gut.“

Seine Mutter Lilith sagte: „Wir lebten in Karabach im Dorf Aterk im Bezirk Martakert. Am 19. September brachte ich die Kinder morgens zur Schule und ging zu meiner Arbeit als Putzfrau. Kurz nach Mittag hörte ich ein lautes Krachen, alle weinten, etwas passierte. Eine Krankenschwester sagte mir, sie hätten mit den Bombenangriffen begonnen und ich solle die Kinder wegbringen.