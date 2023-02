Meri Bruin zet het record recht – letterlijk.

Tijdens een recente Instagram Live, de Zuster echtgenotes star maakte de lucht vrij over speculaties dat ze met vrouwen uitging in de nasleep van haar scheiding van vervreemde echtgenoot Kody Bruin.

“Het is een veel voorkomend gespreksonderwerp of ik wel of niet uit de kast zal komen”, zei Meri. “Ik kom eruit alsof ik hetero ben. Dus daar ga je.”

Meri zei dat er geruchten de ronde deden over haar seksualiteit nadat ze meerdere foto’s met vriendinnen op sociale media had geplaatst.

“Het maakt niet uit met wie ik een foto maak en post”, zei Meri. “Ik ga uit met deze man of met dit meisje. Omdat mensen niet lijken te denken dat ik vrienden kan zijn – volledig platonische vrienden – met vrouwen of mannen! Het maakt niet uit.”

Meri’s vriend Jen Sullivandie samen met Meri de IG Live organiseerde, zei zelfs: “Laatst vertelde iemand me dat ze een artikel lazen dat jij en ik samen zijn.”