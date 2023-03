“We zitten absoluut in hetzelfde koor”, zegt Toto Wolff over het eens zijn met Lewis Hamilton dat Mercedes hun autoconcept moet veranderen; kijk zondag om 15.00 uur live naar de Grand Prix van Bahrein op Sky Sports F1, met opbouw vanaf 13.30 uur

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Toto Wolff zegt dat Mercedes niet is waar ze willen zijn

Toto Wolff zegt dat Mercedes niet is waar ze willen zijn

Toto Wolff heeft onthuld dat Mercedes de auto van dit seizoen zal dumpen na instemming met de vernietigende opmerkingen van Lewis Hamilton over het concept.

Titelverdediger Max Verstappen ging verder waar hij gebleven was en pakte de pole position voor de GP van Bahrein op zondag. die om 15.00 uur live is op Sky Sports F1met Red Bull-teamgenoot Sergio Perez die hem op de eerste rij vergezelde.

Charles Leclerc en Carlos Sainz starten als derde en vierde voor Ferrari, terwijl Fernando Alonso de vijfde plek inneemt voor Aston Martin.

Maar George Russell en Lewis Hamilton zullen respectievelijk pas als zesde en zevende starten aangezien de mannen van Mercedes op meer dan zes tiende achter Verstappen finishten.

Vrijdag zei een sombere Hamilton dat zijn team op het “verkeerde spoor” zit, verder achterop zijn rivalen is geraakt en zich afvraagt ​​of het concept van Mercedes hem in staat zal stellen om te strijden voor een record achtste wereldkampioenschap.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Ondanks dat hij slechts als zevende kwalificeerde, was Lewis Hamilton positief over de vooruitgang die Mercedes tot dusver in Bahrein heeft geboekt en hij is optimistisch dat ze het gat op de koplopers kunnen dichten. Ondanks dat hij slechts als zevende kwalificeerde, was Lewis Hamilton positief over de vooruitgang die Mercedes tot dusver in Bahrein heeft geboekt en hij is optimistisch dat ze het gat op de koplopers kunnen dichten.

En 24 uur later gaf teambaas Wolff opmerkelijk toe dat de Silver Arrows, de constructeur die ooit de sport domineerde, hun controversiële zero-sidepod-concept zullen moeten opgeven om opnieuw de uitdaging aan te gaan.

“We zitten absoluut in hetzelfde koor”, vertelde Wolff aan Sky Sports F1.

Hij voegde aan de geschreven media toe: “Ik denk niet dat dit pakket uiteindelijk concurrerend zal zijn.

“We hebben deze winter ons best gedaan en nu moeten we ons allemaal hergroeperen, om de tafel gaan zitten met de ingenieurs, totaal niet-dogmatisch zijn en ons afvragen welke ontwikkelingsrichting we willen volgen om races te kunnen winnen.

“We hebben onze doelen gehaald. Daarom zeg ik dat we ons best hebben gedaan. Maar het moment komt dat de stopwatch uitkomt en dat liet ons zien dat we niet goed genoeg zijn.

“Bij dit team geven we de schuld aan het probleem, niet aan de persoon. Ik heb verantwoordelijkheden. Ik moet mezelf ontslaan als ik iets wil doen.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Ted Kravitz van Sky F1 blikt terug op alle grote gespreksonderwerpen van de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. Ted Kravitz van Sky F1 blikt terug op alle grote gespreksonderwerpen van de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein.

“We hadden het vorig jaar bij het verkeerde eind. We dachten dat we het konden oplossen door vast te houden aan het concept van de auto, maar dat is niet gelukt. Dus we moeten onze focus verleggen naar wat volgens ons de goede richting is.”

Mercedes behaalde vorig seizoen slechts één overwinning met een machine Hamilton zei dat hij niet kon wachten om naar de geschiedenisboeken te gaan.

Toch besloten ze om hun concept te ontwikkelen in plaats van helemaal opnieuw te beginnen, ondanks het feit dat rivalen Red Bull een compleet ander sidepod-ontwerp gebruikten om 17 van de 22 ronden van vorig jaar te winnen.

Verstappen’s 21e pole in zijn carrière op zaterdag is een verder bewijs dat zijn Red Bull-machine de klasse van het Formule 1-veld is.

“Je weet dat autoracen gek is”, zei Wolff. “Ik weet niet wat er dit jaar gaat gebeuren. Misschien vinden we volgende week een zilveren kogel en winnen we vijf tienden, maar ik heb nog nooit zilveren kogels gezien.

“Als je naar de pikorde van vandaag kijkt, zou je zeggen dat het vangen van Red Bull ‘niet realistisch’ is.

“Maar ik kijk naar wat we volgende week kunnen vinden, wat is de verandering van richting die we kunnen doorvoeren en hoe snel kunnen we dat doen? Misschien kunnen we het schip dit jaar omdraaien, maar er is veel nodig om het pikken te veranderen.” volgorde.”

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Nico Rosberg zegt dat Mercedes zich in een ‘moeilijke positie’ bevindt nadat Lewis Hamilton zich als zevende kwalificeerde voor de Grand Prix van Bahrein. Nico Rosberg zegt dat Mercedes zich in een ‘moeilijke positie’ bevindt nadat Lewis Hamilton zich als zevende kwalificeerde voor de Grand Prix van Bahrein.

De opmerkingen van Wolff zullen een grote klap zijn voor Hamilton, 38, en zijn zoektocht om nog een kampioenschap te winnen voordat zijn carrière eindigt.

Hamilton gaat het laatste seizoen in van zijn contract van £ 40 miljoen per jaar, maar eerder deze week zei hij dat hij niet van plan is met pensioen te gaan, zelfs als Mercedes hem geen winnende machine kan bezorgen.

“Als ik hem over de baan moet duwen om de achtste te halen, dan zal ik dat doen”, zei Wolff. “Ik ga alles doen wat nodig is.”

Rosberg: Veranderend concept zou ‘stap achteruit’ zijn

Nico Rosberg van Sky Sports F1 in Bahrein

“Het klinkt alsof ze zich in een moeilijke positie bevinden, op een manier die ze misschien niet hadden verwacht.

“Ze hebben eind vorig jaar de reglementen gewijzigd, waardoor de vloer omhoog is gegaan. Het lijkt erop dat het weer nadelig was en het op de een of andere manier moeilijker voor hen maakte. Ze staan ​​voor een moeilijke beslissing.”

“Als je het concept volledig moet veranderen, is dat weer een stap achteruit om op middellange termijn een grotere potentiële winst te behalen, want middellange termijn is jaren. Het klinkt erg moeilijk.

“Ze hadden vier of vijf tienden achterstand in de kwalificatie, wat niet zo veel is. Ze zijn nog steeds vechters en zullen niet alle hoop opgeven.

“Ze zijn nog steeds het beste team in de paddock in termen van competentie. Ik ken de mensen die er zijn. Toto heeft het briljant gedaan met opvolgingsplanning. Ik denk dat het team qua competentie geweldig is.

“Ze zijn betrapt door de nieuwe grondeffecten en nieuwe regels en leren nog steeds de kneepjes van het vak en hebben het nog niet helemaal begrepen. Het kost wat meer tijd denk ik.”

Formule 1 is terug! Bekijk dit weekend de seizoensopenende Grand Prix van Bahrein live op Sky Sports F1. De race op zondag begint om 15.00 uur, met opbouw vanaf 13.30 uur. Neem Sky Sports