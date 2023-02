Mercedes-teambaas Toto Wolff was blij met hoe de W14 presteerde op de eerste ochtend van de pre-season tests in Bahrein; bekijk live testen op Sky Sports van donderdag tot en met zaterdag





George Russell reed in de W14 van Mercedes tijdens de eerste testsessie voorafgaand aan het seizoen

Mercedes-chef Toto Wolff zegt dat de 2023-auto van zijn team “geen stuiterende” problemen heeft en dat hun eerste indrukken van de W14 tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen “heel anders” zijn dan die van zijn voorganger.

Mercedes zag vorig jaar een einde komen aan een reeks van acht jaar constructeurstitels toen hun campagne van 2022 werd geplaagd door onvoorziene stuiterende problemen met hun W13, na de introductie van radicaal nieuwe ontwerpvoorschriften.

Na slechts één race te hebben gewonnen en als derde te zijn geëindigd in het klassement achter Red Bull en Ferrari, zette Mercedes’ hoop om terug te keren naar de titelstrijd donderdag hun eerste belangrijke stappen toen de pre-season tests in Bahrein begonnen.

George Russell eindigde als vijfde op het tijdschema voor Mercedes in de openingssessie, maar voordat Lewis Hamilton in de tweede sessie de auto bestuurde, leek Wolff tevreden met de start van zijn team.

“George was over het algemeen tevreden met de auto”, zei Wolff. “Het lijkt op de juiste manier in balans te zijn.

Twitteren Vanwege uw toestemmingsvoorkeuren kunt u dit niet bekijken Privacy opties

“Er is geen stuitering, wat goed nieuws is, afgezien van de grote hobbel aan het einde van het rechte stuk.

“(Het is) een goed startpunt – we verzamelen veel gegevens omdat het belangrijk is om te correleren, uiteraard na vorig jaar, en verschillende dingen uit te proberen – dus een productieve eerste ochtend.”

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich haalde de eerste rode vlag van het F1-seizoen 2023 tevoorschijn Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich haalde de eerste rode vlag van het F1-seizoen 2023 tevoorschijn

Gevraagd naar hoe de ervaring was in vergelijking met de eerste runs van vorig jaar, voegde Wolff toe: “We wisten dat we in de problemen zaten omdat de auto gewoon rond stuiterde en we echt niet in staat waren om er correct mee te rijden, dus dat is heel anders.

“Ik denk dat we nu een solide basis hebben om vanuit te werken en de auto te optimaliseren, wat we nog niet hebben gedaan. Het is eigenlijk gewoon uitzoeken hoe de aerodynamica echte prestatiebelemmeringen kan veroorzaken, zoals vorig jaar met het stuiteren.”

Horner: Verstandige start voor Red Bull

Regerend wereldkampioen Max Verstappen stond bovenaan een vertrouwde ochtendlijst van Ferrari’s Carlos Sainz, terwijl de Nederlander indruk maakte in een Red Bull-auto die pas voor het eerst werd onthuld kort voordat de test op donderdag van start ging.

Er waren geen grote verrassingen op de RB19, met veel van de belangrijkste ontwerpkenmerken van zijn dominante voorganger weer zichtbaar.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Red Bull’s Max Verstappen levert een 1:32.959 en staat daarmee bovenaan de tijdlijst in de eerste sessie Red Bull’s Max Verstappen zet een 1:32.959 neer en staat daarmee bovenaan de tijdlijst in de eerste sessie

“Het is een verstandige eerste sessie voor ons geweest, ik denk dat we gefocust waren op het leren van een beetje over RB19, wat een grote evolutie is ten opzichte van de RB18”, zei Red Bull-teambaas Christian Horner.

“(We hebben) veel kilometers en goede feedback.

“We werken aan een programma, maken wijzigingen in de instellingen en kijken wat ze doen, dus een relatief eenvoudige eerste sessie.”

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat het team ondanks het gebrek aan windtunneltijd gemotiveerd is voor een succesvol seizoen 2023 Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat het team ondanks het gebrek aan windtunneltijd gemotiveerd is voor een succesvol seizoen 2023

Ondanks dat Red Bull als favoriet aan het seizoen is begonnen, heeft Red Bull te maken met een kortere testtijd in de windtunnel, wat het resultaat is van zowel hun eerste plaats als de straf voor het overschrijden van de kostenlimiet van de sport in 2021.

vertelde Horner Sky Sports-nieuws: “We hebben de handicap vanwege gebrek aan windtunneltijd, maar als team denk ik dat het technische team tijdens de winter geweldig werk heeft geleverd en we moeten gewoon heel selectief en efficiënt zijn in de manier waarop we onze tests toepassen.” .

“Natuurlijk is het geen voordeel om het seizoen in te gaan, maar het is een lang jaar. Ik weet zeker dat onze rivalen dit jaar erg competitief zullen zijn.”