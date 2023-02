John Barranco is een kolonel voor de US Marine Corp. Hij was de 2021-2022 senior US Marine Corps fellow bij het Scowcroft Center for Strategy and Security van de Atlantic Council, waar hij schreef over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze opvattingen zijn van hemzelf en vertegenwoordigen niet die van het Ministerie van Defensie of het Ministerie van Marine.

Twaalf maanden geleden, toen ik als senior militair lid was van de Atlantische Raad, voorspelde ik dat als de Russische president Vladimir Poetin door zou gaan en opdracht zou geven tot een invasie van Oekraïne, zijn troepen snel zouden stoppen en hun doelstellingen niet zouden bereiken, en dat de Verenigde Staten zou moeten beginnen met de overgang van Oekraïne naar uitrusting van de VS/NAVO om zich voor te bereiden op een lange oorlog.

Dit was echt een minderheidsstandpunt.

De inlichtingendiensten, het Amerikaanse establishment, de meeste pers en de westerse academische wereld waren het allemaal vrijwel unaniem eens over hun voorspellingen dat Russische troepen Kiev binnen 36 uur zouden innemen, de Oekraïense regering zouden onthoofden en vervangen door een marionettenregime. De regering van de Amerikaanse president Joe Biden leek dat aanvankelijk ook te denken en bood de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy hulp bij de evacuatie. Hij weigerde met het nu beroemde antwoord: ‘Ik heb geen lift nodig; Ik heb munitie nodig.’

Gelukkig waren de sombere voorspellingen volkomen verkeerd. En onder leiding van de VS krijgen de westerse mogendheden Oekraïne nu de munitie en wapens die het nodig heeft om zijn verbazingwekkende verzet tegen de Russische agressie voort te zetten. Maar waarom hadden zoveel intelligente mensen het bij het verkeerde eind, en welke lessen kunnen we leren van de eerste grote oorlog in Europa in meer dan twee generaties?

In zijn “Geschiedenis van de Peloponnesische oorlog” schreef Thucydides: “We moeten niet vergeten dat de ene man vrijwel hetzelfde is als de andere en dat hij de beste is die op de strengste school is opgeleid” – en hij had gelijk 2400 jaar geleden. De grootste les die Oekraïne vandaag heeft geleerd, is een oude les die opnieuw is geleerd: met uitrusting win je geen oorlogen. Mensen doen.

De potentiële revolutie in militaire aangelegenheden die wordt beloofd door nieuwe technologieën zoals hypersonische wapens, kunstmatige intelligentie en machine learning, ruimtevaart en cyberoorlogvoering heeft ertoe geleid dat velen deze oude en universele waarheid over oorlog uit het oog zijn verloren.

Rusland deed het zeker.

In de overtuiging dat zijn technologische voorsprong een gemakkelijke en snelle overwinning zou garanderen, viel Rusland aan langs meerdere onafhankelijke opmarsassen die elkaar niet ondersteunden, en dat deed het met de helft van de strijdkrachten die Oekraïne ter verdediging had en zonder strategische reserve bij zich.

Moskou vertelde hun troepen niet eens dat ze extra kleding of kleding voor koud weer moesten meenemen – sommige commandanten zeiden zelfs tegen hun mannen dat ze gala-uniformen moesten inpakken voor overwinningsparades door de Khreshchatyk-straat in Kiev.

Het is gemakkelijk in te zien hoe Rusland tot deze zelfgenoegzaamheid werd gelokt. Het land gaf in 2021 ongeveer 65 miljard dollar uit aan defensie – meer dan tien keer zoveel als Oekraïne dat jaar deed. En als uitrusting de beslissende factor zou zijn, zou Rusland razendsnel zijn voorspelde overweldigende overwinning hebben behaald, want superieure technologie kan inderdaad een game changer zijn als deze effectief wordt ingezet.

Toch heeft Oekraïne in deze oorlog laten zien dat goed leiderschap en training – waarvan het er genoeg heeft, maar Rusland heel weinig – echt het verschil maken.

En aangezien beide landen een lange militaire traditie delen, die teruggaat van het keizerlijke Rusland tot de ontbinding van het Rode Leger in de vroege jaren negentig, is het verschil in hun respectieve prestaties op het slagveld leerzaam – evenals de redenen erachter.

Ten eerste maakt Oekraïne sinds 1993 deel uit van het State Partnership Program (SPP) van de Amerikaanse National Guard, waar het is gekoppeld aan de California National Guard. Deze duurzame langdurige relatie heeft geleid tot nauwe banden tussen de twee strijdkrachten, en naar verluidt stuurden Oekraïense junior officieren hun Californische tegenhangers in het heetst van de strijd een sms voor tips over corrigerende actieprocedures voor Javelin-hangfires, en stuurden ze real-time foto’s van brandende Russische tanks nadat ze met succes waren ingezet.

Dankzij de SPP zijn de strijdkrachten van Oekraïne getraind volgens het Amerikaanse model voor het geven van opdrachtachtige bevelen aan onderofficieren en onderofficieren (NCO’s), het uitleggen van het algemene doel van de commandant en het in staat stellen en aanmoedigen van hen om on-the- beslissingen te herkennen wanneer de omstandigheden veranderen.

Geen enkel militair plan, hoe briljant of goed doordacht ook, overleeft het eerste contact met de vijand perfect. En niemand wordt van de ene op de andere dag een deskundige gevechtsbeslisser. Het Amerikaanse leger traint dus met realistische oefeningen en bevordert een cultuur die individueel initiatief aanmoedigt en streng wordt beoordeeld. Deze manier van opereren resulteert in een hoog moreel, vergroot het vertrouwen en leidt tot superieure prestaties op het slagveld.

Getraind op de Amerikaanse militaire manier, hebben Oekraïners ook herhaaldelijk innovatieve tactieken voor kleine eenheden getoond die zijn ontwikkeld voor het gebruik van hun Stingers, Javelins, Next Generation Light Anti-Tank Weapons, onbemande vliegtuigsystemen, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) en Neptune anti- raketten om enorme verliezen toe te brengen aan de Russische strijdkrachten.

Daarentegen ontmoedigen de Russische strijdkrachten, die geen professionele onderofficieren hebben en sterk afhankelijk zijn van ongemotiveerde, slecht opgeleide dienstplichtigen, initiatief en feedback. De beslissingsbevoegdheid blijft sterk gecentraliseerd, waarbij alleen hogere functionarissen onafhankelijk mogen optreden.

Dit verklaart waarom grote formaties Russische strijdkrachten zijn vastgelopen en onevenredig veel verliezen hebben geleden. Het is ook de reden waarom zoveel Russische generaals zijn omgekomen in deze oorlog – niemand op een lager niveau had de leiderschapservaring, het overzichtsbegrip of de autoriteit om resoluut op te treden wanneer de zaken niet gingen zoals gepland, waardoor hoge officieren gedwongen werden om naar de voorkant en maken zich kwetsbaar.

De Russische manier van oorlogvoeren is dus voorspelbaar geweest: mislukking op het slagveld en een laag moreel.

Helaas is het einde van het eerste jaar van de oorlog niet het begin van het einde – het is slechts het einde van het begin. Maar Oekraïners hebben bewezen dat ze er voor de lange termijn in zitten.

En net zoals de Griekse nederlaag van het Perzische rijk en de overwinning van de Romeinse Republiek in de Tweede Punische Oorlog, heeft deze oorlog opnieuw aangetoond dat vrije burgers die vechten voor hun vaderland altijd een voorsprong zullen hebben op de dictatuur die hen probeert te veroveren.